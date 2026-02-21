夜王丨搞笑擔當「土地」原來係劇帝 楊偉倫專情演藝師妹 獲鄭秀文認證「翻版許志安」

香港首部破億港產片《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部執導作品《夜王》在今年賀歲檔強陣出擊。吳煒倫今次將戰場由法庭轉到以夜總會為背景，除了黃子華率領原班人馬如王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華和謝君豪外，還加上楊偉倫、譚文萱、COLLAR成員李芯駖等，自年初一（2月17日）正式上畫以來，截至昨日（2月20日）中午1時止，《夜王》的累積票房已衝破3千萬。

楊偉倫撞樣許志安獲鄭秀文認證

在戲中一眾舞小姐美艷登場，成功製造了不少熱話，但仍有不少角色得獲讚賞，當中包括飾演黃子華手下的「土地」楊偉倫（阿卵），今次他的演出非常搶鏡，不單被黃子華鄭重點名，大讚他將會是香港另一個笑匠：「每一場只要有阿卵嘅戲，都係非常好笑。」甚至有網民形容無論外貌氣質都似鄭秀文的老公許志安，連鄭秀文都忍不住說：「初初都唔覺，一講就咁似嘅！唔怪得之佢越睇越靚仔啦！」

相關閱讀：夜王丨「媽媽生Mimi」廖子妤穿旗袍獲讚艷壓張曼玉 大馬來港發展曾全裸上陣 近年如願奪金像獎

楊偉倫畢業於演藝學院獲封劇帝

今年43歲的楊偉倫出身於演藝學院，畢業後主力在舞台劇方面發展，在2005年與朱柏康、朱柏謙、白只、陳文進（Chris）成立男子組合「朱凌凌」，2007年「朱凌凌」奪得叱咤樂壇生力軍組合銀獎。楊偉倫在舞台劇發展不俗，曾在2015年憑舞台劇《過戶陰陽眼》獲得《第24屆香港舞台劇獎》「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」，亦曾憑《在平坦的路上看不到日出》獲得《第7屆香港小劇場獎》「優秀男演員」。楊偉倫其後向電視、電影方面發展，2014年獲王祖藍邀請演出劇集《老表，你好hea！》時，扮演患有人格分裂的「比利」，還拍過ViuTV不少劇集，當中包括《午夜伴廊》、《I SWIM》、《歎息橋》，於《大叔的愛》飾演愛下廚的酒吧老闆「方梓平」。

楊偉倫有位愛情長跑女友

楊偉倫在電影方面拍過《今晚打喪屍》、《再見UFO》、《媽媽的神奇小子》，2023年憑電影《正義迴廊》入圍香港電影金像獎最佳男主角。楊偉倫自細已甚有表演慾，中學時代在學校參加話劇演出，他曾於訪問裡透露，由於樣子被指似廖偉雄，故年少時已喜歡扮「乜太」，而他本身亦很欣賞廖偉雄，長大後觀看對方的作品，覺得他是一個很投入的演員，演戲亦去得好盡：「仲有人話似黃一飛、李力持、許志安、小夫同Simpsons，我喺讀書開始已經知道唔係男主角嘅路，做得最多係主角側邊啲Friends，我冇定自己要做嘢角色，如果有製作人覺得我可以做男一，佢搵得我就會去做。」楊偉倫亦曾稱有個拍拖多年的演藝師妹女友，視對方結婚對象：「我哋係互相吸引，我係唔可以主動追女仔，追親都撻Q。」

相關閱讀：正義迴廊專訪丨楊偉倫形容拍攝時狀態極陰沉：心理上辛苦 認與周凱亮有一點相似

夜王丨舞小姐「BB」林熙彤做「賦女郎」彈起？