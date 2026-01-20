阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa），自2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰的六年情告終後，感情動向一直是大眾焦點。近日，她與年輕十歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）戀情傳得沸沸揚揚。日前阿Sa出席活動，一改低調作風，罕有地霸氣認愛：「你們可以刪去緋聞兩個字。」而最新一期《東周刊》獨家直擊兩人的關係已光速推進，進入同居試婚新階段。阿Sa在行動上將Elvis「私有化」，邀請Elvis入住其位於東半山司徒拔道的億元豪宅，共築愛巢，提前體驗婚姻生活。

Elvis與阿Sa同居維繫感情

就在阿Sa與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）合體出席活動、春風滿面大方認愛的同一天，《東周刊》獨家直擊Elvis如常在中環的健身室執教，並未因女友是圈中富婆而有絲毫鬆懈。傍晚七時半下班後，他身孭一個裝著兩支網球拍的大背囊，乘車前往跑馬地的網球中心，進行一對一的高強度訓練。Elvis對自我要求極高，即使工作已消耗大量體力，依然堅持學習新技能。直到晚上九時，訓練結束後，他便歸心似箭，匆匆截了一輛的士，而目的地正是阿Sa的香閨。記者守候至深夜，仍未見Elvis離開，足見兩人已展開同居生活。據悉，由於阿Sa工作繁忙，經常需要到外地工作，而Elvis的教練課程亦排得密密麻麻，為了爭取更多相處時間，同居成為了兩人維繫感情的最佳方式。

Elvis與阿Sa甜蜜生活宛如新婚

據知情人士向《東周刊》透露，阿Sa與Elvis雖然有十年的年齡差距，但無礙感情發展，兩人更是愛得癡纏。Elvis搬進愛巢後，他們的生活儼如一對新婚夫妻，不時會一起下廚，享受「煮飯仔」的樂趣，阿Sa更化身賢慧女主人，打理家務，對這段感情十分投入。密友指，兩人早已視對方為終身伴侶，並有共識地朝著結婚的目標邁進，這也是為何阿Sa此次會一反常態，高調公開戀情，旨在給予男方十足的安全感和肯定的地位。

入行多年、早已是圈中小富婆的阿Sa，向來投資有道，手持至少五個總值逾億的物業，生活無憂。如今在感情上覓得一位能同步向前、勤奮上進的伴侶，並火速發展至同居試婚的階段，看來這段美好的「姊弟戀」很快便會開花結果，好事將近。

