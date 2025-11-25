《新聞女王2》掀前主播爆料潮 《東周刊》獨家爆新聞部高層所為 李燦榮揭有人匿男廁、執垃圾

TVB台慶劇《新聞女王2》自播出以來話題不斷，劇中描寫的新聞從業員之間的權力鬥爭和媒體生態，不僅引發網民熱烈討論，更勾起一眾前主播的回憶，最新一期《東周刊》揭開新聞部神秘面紗。

女星慘遭AI「盜臉」

劇中與時俱進地加入了AI元素，黃宗澤飾演的「古肇華」利用AI技術「復活」已故主播，更生成「AI文慧心」與佘詩曼飾演的「Man姐」對撼，掀起一場真假主播的收視大戰。

無獨有偶，現實中也發生了類似的「AI換臉」風波。曾參演《功夫足球》的內地女星溫崢嶸，近日在網上控訴有不法商人利用AI深度偽造技術，完美複製其樣貌、聲音，並製作成AI主播進行直播帶貨。由於像真度極高，不少粉絲信以為真。溫崢嶸本人甚至親身進入假冒直播間質問：「你是溫崢嶸，那我是誰？」但隨即被對方封鎖，最終她只能無奈地親自拍片澄清：「我才是真的！」

高層為收料無所不用其極

對於劇中勾心鬥角的辦公室政治，昔日的「新聞王子」李燦榮表示深有同感。他驚爆90年代曾遇過一位「極品」高層，為了收集情報，手段無所不用其極。這位高層會每天提早返回公司，翻查同事們丟棄的廢紙，從中窺探秘密；甚至會匿藏於男廁，偷聽聚集在旁邊圖書館聊天的同事對話；到了晚上，他更會流連於同事們常去的酒吧，竊聽他們的私人對話，務求對公司上下的大小事務瞭如指掌。

李燦榮更直言，當年新聞從業員的薪酬微薄，與劇中「Man姐」奢華的形象形成強烈對比，很多人都需要兼職才能維持生計。

離職編採揭秘TVB有「Ming姐」

此外，前無綫「新聞女神」孫雪祺（Gigi）則對劇中郭柏姸扮演可愛風格報道天氣的情節提出質疑。她以專業角度指出，天氣報告屬於新聞資訊節目，準確傳達信息才是首要目的，在錄影廠內撐傘更是「No Way」。

而一名自稱已離職的無綫新聞部編輯「港島辣妹小黛拉」也在網上爆料，指新聞部雖然沒有「Man姐」，但卻有「Ming姐」，即現任新聞及資訊總監黃淑明。她坦言，離職的主要原因是「工作時間不穩定，收入太低」，而非劇中所描繪的山頭文化，但她仍形容這份工作「辛苦，但值得！」

