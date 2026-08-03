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嚴懲抖胸軟色情及誘騙打賞 網信辦處置逾1840個違規「團播」帳號

即時中國
更新時間：10:28 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:27 2026-08-03 HKT

內地針對網絡直播亂象再出重拳。中央網信辦今日（3日）通報，近期深入推進專項行動，嚴厲打擊網絡娛樂「團播」（即多人同框直播）亂象。當局依法處置逾1,840個違規帳號，當中涉及頻繁展示「抖胸」等軟色情動作、侵害未成年人權益，以及惡俗誘導打賞等問題。

違規MCN機構遭清退

通報列出多宗典型案例，指出部分「團播」帳號的主播衣着暴露，頻繁展示抖胸、挺胯等帶有強烈性暗示的動作。有帳號更刻意採用昏暗燈光，利用朦朧光影烘托曖昧及軟色情氛圍。相關帳號目前已被處以禁言或限期封禁直播權限。

相關新聞：網絡娛樂團播｜中央網信辦重拳整治 嚴打低俗內容及侵害未成年人權益

中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。
中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。

 

侵害未成年人權益亦是此次打擊重點。有帳號因違規讓未成年人參與直播而遭永久關閉，其背後的網紅經紀（MCN）機構亦被平台清退。另有主播透過穿校服或模仿未成年人語氣來誘惑網民打賞。

中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。
中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。

此外，針對直播間常見的「PK」（主播對戰）環節，通報批評部分帳號操控成員進行帶有人身侮辱性質的惡俗懲罰，甚至以「解鎖福利」作暗語引誘粉絲進行線下接觸。當局強調，將持續嚴格監管無實質內容的誘導打賞及低俗行為，以全面淨化網絡環境。 

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