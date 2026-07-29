熊本地震︱交通癱瘓遊客滯留 在日華人組織義載至福岡

日本九州島熊本縣發生7.1級強烈地震後，當地餘震不斷，陸路交通及新幹線更一度陷入癱瘓，導致大批自由行旅客及留學生滯留災區，甚至有旅客因而錯過回程航班。在當地官方全力推進救援的同時，在日華人社群亦迅速發起自發性馳援，建立互助網絡，連夜開車深入災區，免費轉運受困的同胞撤離至福岡等地。

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公路癱瘓塞足4小時 來回奔波接出13名旅客

在熊本市中心的中國留學生華（化名）向媒體憶述，主震發生時搖晃極其劇烈，眼前的商廈大樓都在左右狂擺，身後便利店的門更被震至自動關閉，極度嚇人。主震後約20分鐘又發生一次6.1級強烈餘震，當時街上所有日本版手機的地震預警警報同時急促狂鳴。

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另一名在當地大學任教的中國籍教師明（化名）則在駕車途中親歷強震，車身整整左右劇烈搖晃了約40秒。他指出，是次強震的烈度達到了日本氣象廳定義的最高級別「震度7」。雖然市中心生活秩序正逐步恢復，部分超市已重新營業，但由於鐵路及公共交通全面停運，導致大量無車的遊客及留學生被困市區，無法前往機場離境。

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面對旅客滯留，大批在日華人及團體隨即於社交平台成立「熊本地震同胞互助群」，共享災區水源、食物及避難所資訊。在福岡生活逾20年的華人宋先生是最早行動的義工之一，他於28日晚漏夜駕車前往熊本進行義載。

2小時車程遇塞車倍增

宋先生表示，由於地震導致高速公路癱瘓，大量往外疏散的車輛與往內推進的救援車輛擠滿道路，平日2小時的車程被足足塞至近4小時。他漏夜來回奔波兩趟，成功接出13名因交通中斷而受困的自由行旅客（包括一對因而錯過當晚返程航班的台灣夫婦）前往福岡安全區。



目前，多支來自東京等地的華人志願隊伍亦正連夜趕赴災區，各方民間救援力量正持續向熊本匯聚。

