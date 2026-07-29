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熊本地震︱台灣遊客自駕遊直擊強震瞬間 馬路驚現兩層樓高「衝天噴泉」︱有片

兩岸熱話
更新時間：10:35 2026-07-29 HKT
發佈時間：10:35 2026-07-29 HKT

日本於 2026 年 7 月 28 日下午發生規模 7.1 強震，已造成至少 10 多人死亡、多人受傷。地震發生時，有在當地自駕遊的台灣遊客恰好目擊劇烈搖晃的一刻，並拍下道路中央因強震引發的「噴泉」奇觀——高達約兩層樓的水柱疑似因沙井蓋脫落而大量湧出，導致路面瞬間嚴重積水。

台灣立委亦遭遇地震

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地震時馬路或地面出現「噴泉」現象，最主要的原因是土壤液化與地下水壓升高。此現象通常發生於地下水位高且土壤結構疏鬆的細砂地區。當地震發生劇烈搖晃時，土壤顆粒之間的空隙被壓縮，導致地下水壓瞬間急劇升高；當高壓水分尋求宣洩出口時，便會攜帶部分細沙沿著地層裂縫衝出地面，形成「噴砂冒水」的噴泉現象。

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此外，地震引發的地層位移也容易導致馬路底下的自來水管線破裂，管線內的高壓水流自破損處或衝開的人孔蓋噴湧而出，也是造成地面出現高大水柱的常見原因。

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另外，台灣立法院交通委員會考察團當時正好身處熊本，多名立委分享了地震發生時車輛與號誌劇烈搖晃的驚魂過程，隨後行程取消並返回飯店。立委們表示正透過相關渠道了解熊本的受災情況。

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