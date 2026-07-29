熊本地震｜中國留學生躲雜物間逃災劫 直呼天旋地轉幾十秒企唔穩

日本九州島熊本縣於當地時間周二（28日）下午4時27分，發生黎克特制6.8級強烈地震，震源深度僅10公里。當地時間7月29日，日本首相高市早苗在首相官邸表示，截至當天8時30分，熊本縣地震已造成13人死亡。多名正在當地旅遊的中國遊客與留學生親歷生死邊緣的驚魂，並在事後講述了他們的避險經過。

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商場二樓瞬間塌陷

據紅星新聞，地震發生時，中國留學生于英（化名）正在熊本市區一家商場二樓購物。她憶述當時一瞬間「天旋地轉、無法站穩」，頭頂的吊燈與商場門口的巨型吉祥物擺設都在劇烈左右搖擺。混亂中，她瞥見一個僅容一兩人的雜物房，隨即躲入其中暫避，直言「感覺震動持續了幾十秒，極度恐慌」。

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于英在震動減弱後逃出商場，原本打算乘火車前往福岡離境，惟抵達火車站後發現熊本站已關閉，列車全線停運。在當地居民指引下，她最終在手機電量僅餘30%的無助情況下，順利撤離至附近的避難所安置，避難所管理員熱心為其尋獲充電器解困。

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親睹城牆倒塌 連夜撤往福岡

另一名在知名景區「熊本城」觀光的遊客方言（化名）亦經歷了驚險一刻。他表示剛買完門票便遇上猛烈震動，根本無法站立，唯有跟隨當地居民蹲在地上。隨後，他聽到「轟隆隆」的巨響，驚見熊本城外牆的石塊接連滾落護城河，揚起漫天沙塵。

有網民拍下熊本城圍牆倒塌的一刻。

方言坦言這是他首次親身感受到地震的恐怖，隨即決定放棄參觀行程，步行返回酒店暫住，並計劃翌日約車撤往福岡。地震發生後，日本氣象廳已向受災地區發出餘震及山泥傾瀉警報，首相高市早苗已調派數百名自衛隊員參與連夜搜救，當局呼籲在當地的旅客必須密切留意最新安全資訊。

