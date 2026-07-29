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熊本地震︱九州新幹線暫停行駛 全日空與日本航空今恢復航班

即時國際
更新時間：09:55 2026-07-29 HKT
發佈時間：09:55 2026-07-29 HKT

日本熊本縣下午發生7.1級地震，福岡、佐賀、長崎、熊本等地被發海嘯警報。地震令當地陸空交通受影響，新幹線需要暫停服務。航空方面，全日空與日本航空預計29日恢復正常航班運作。

據日本共同社報道，強震發生後，為對軌道和設備進行安全檢查，JR九州新幹線自首班車起「全線暫停運行」，在來線（一般鐵道）的部分，亦12條路線被迫暫停營運。JR九州表示，將根據安全確認的進度，評估30日是否具備重新營運條件。

JR九州地震運行最新情況。X@JR九州
JR九州地震運行最新情況。X@JR九州

市區鐵路方面，熊本市路面電車29日全線均有行駛，惟安全起見需減速慢行。

高速公路方面，因道路或橋樑毀損而實施封閉管制的高速公路包含九州自動車道共7個區間，以及南九州自動車道的6個區間，總計13個重點路段封閉。此外，受到鄰近道路災情波及，九州自動車道與九州中央自動車道另有4個路段也實施封閉管制。

西日本高速道路公司表示，截至29日凌晨1時，九州自動車道「益城熊本機場交流道（IC）－蝦野IC」、南九州自動車道「八代JCT－日奈久IC」、九州中央自動車道「嘉島JCT－益城收費站（TB）」等路段，上下線均已封閉禁止通行。

航空方面，日本航空公司全日本空輸（ANA）表示，由於熊本機場完成安全檢查且未發現異常，29日將恢復正常航班運作。日本航空表示，29日下午1時以後往返熊本機場的航班預計照常運行，但若後續發生餘震等情況，原定正常執飛的航班仍可能受到影響。

另據日本國土交通省指，29日熊本機場預計有14個航班停飛，天草機場也預計取消1個航班，主要影響往返羽田、大阪等地的旅客。此外，熊本機場表示，根據檢查，目前確認機場主體設施沒有大礙。

地震後熊本機場暫時關閉以檢查跑道有否受損。
地震後熊本機場暫時關閉以檢查跑道有否受損。


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