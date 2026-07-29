熊本地震︱台灣旅客親歷無印良品店員臨危不亂 拆新「咕𠱸」護客疏散獲網民激讚

日本九州島熊本縣於周二（28日）下午發生黎克特制7.1級強烈地震，劇烈搖晃令當地民眾及旅客深感恐慌。但在危急時刻，日本零售業展現出極高的防災質素。一名在熊本旅遊的台灣遊客於社交平台分享，指地震發生時正身處「無印良品」（MUJI）分店購物，親歷店員臨危不亂，第一時間果斷拆開陳列販售的枕頭及靠墊（香港俗稱「咕𠱸」）派發予顧客保護頭部，並引導有序疏散。事件曝光後獲全網激讚。

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派「咕𠱸」護頭兼安撫情緒

對於店員面對突發狀況的專業與冷靜，該名台灣網民在社交平台「Threads」發文讚揚。地震發生時店內搖晃劇烈，店員立即啟動防災措施，先將民眾集中安置到遠離高貨架的安全區域，並果斷「就地取材」，將店內販售的枕頭及咕𠱸發放給在場顧客，示意大家頂在頭部上方防護，並依照指示蹲低避難。

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待主震稍微平息後，店員引導所有顧客經由安全樓梯有序離開大樓。從網民分享的影片可聽見，店員在疏散廣播時依然極具禮貌、語氣溫和：「接下來我們會開始進行引導，如果您想盡快離開店內，麻煩請到這邊排隊。至於想繼續留在店內的客人，就請留在原地即可。」令飽受驚嚇的顧客被成功安撫。

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網民激讚倡「買爆」以示支持

貼文及影片曝光後，隨即引發網絡熱議。大批網民留言讚許無印良品店員的靈活應變：「就地取材發枕頭保護頭部，很好的想法！」、「如果是在香港或台灣，這家店會被買爆！」亦有網民指出，這有賴於日本平日扎實的防震演練，才令前線員工能於緊急狀況下維持冷靜與秩序，展現日本服務業的最高素質。

