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極端天氣｜湖北暴雨呈水柱狀傾瀉 河北寬城暴雨成災多車被沖走居民受困｜有片

即時中國
更新時間：19:40 2026-07-13 HKT
發佈時間：19:40 2026-07-13 HKT

颱風「巴威」雖然北上減弱，但其驚人的「遠距離水汽輸送」卻隔空重創千里之外的河北省和湖北省。河北承德市寬城滿族自治縣自昨日（12日）起遭遇極端強降雨襲擊，當地氣象部門連發暴雨及地質災害紅色預警。暴雨引發歷史罕見的嚴重洪澇與山洪，部分區域積水深達4米甚至淹沒平房屋頂，多輛私家車連人帶車被滾滾洪流沖走，4個鄉鎮共9個村莊交通全面中斷，逾1,800名村民出行受阻。由於斷水斷電，寬城應急管理局的通訊網絡更一度完全癱瘓。湖北亦在同日亦受雨帶影響，出現暴雨呈水柱狀。

湖北恩施出現7至9級陣風

湖北恩施出現水柱狀暴雨。新京報
湖北恩施出現水柱狀暴雨。新京報

位於湖北的恩施市在7月12日也遇強對流天氣，天空烏雲密佈，暴雨呈水柱狀傾瀉而下，瞬間大風將行道樹刮倒。恩施市氣像台12日12時38分曾發佈強對流黃色預警訊號，局部有7至9級陣風。

7月13日，恩施市氣象台表示，此次天氣受颱風「巴威」外圍環流影響形成。氣像台工作人員稱市民拍攝畫面系局部性強對流天氣特徵。恩施市緊急管理局和氣像台均表示，暫未收到人員傷亡和災難通報。

汽車如玩具般沖走 見擊者：車上有人

另外，綜合內媒報道，河北承德市寬城的強降雨自昨日持續至深夜，多名村民目測最深水位高達4米，已完全沒過一樓平房的屋頂。有文筆峰小區的居民胡女士驚恐憶述，突然暴漲的洪流流速極快，水深近一米時便將大量停泊在路邊的私家車如落葉般沖走，「有些車上甚至還有被困的人」。

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從網上標註「河北承德暴雨」的影片可見，馬路已變成急流，黃泥色的激流中大量的汽車如玩具般重疊在一起被沖走，非常駭人。

由於洪水暴漲，大批居民被迫爬上房頂高聲呼救。當局連夜派出多艘橡皮艇進村搜救，冒雨將受困群眾轉移至當地學校安置。

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大水今晨已退街頭堆滿淤泥 

今日（13日）上午，寬城縣城積水已陸續退去，但瀑河水位依然偏高、水流湍急。寬城縣政府證實，由於全縣大面積停水停電，應急管理局因斷電導致座機通訊完全中斷，各村財產損失正加緊統計。目前，受影響群眾已全部安全轉移，早前失聯的村莊亦已重新取得聯繫。當地政府已動員大批志願者進行街面清淤及垃圾清理，全力協助市民恢復正常生活。

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