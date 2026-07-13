颱風巴威︱杭州變天一片粉紫色 民眾聚西湖爭影「颱風霞」

颱風「巴威」12日在浙江登陸後已減弱為熱帶風暴，但其帶來的暴雨今日仍影響大陸多地，估計有約百班航班要取消。而「巴威」登陸前，在杭州帶來特異的「颱風霞」現象，令天空呈現粉、紫色，吸引大量民眾聚集在西湖觀賞及拍照。



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據網民分享，杭州在11日傍晚，「巴威」登陸前夕，出現漫天紫霞、粉霞的現象。大批民眾也走到室外或在熱門景點西湖拍照，並放到網上分享這場難得一見的天文奇觀。

據內媒介紹，這次出現的粉紅色、紫色的特異晚霞，俗稱「颱風霞」，主要是因颱風外圍會裹挾大量海洋細水汽、海鹽微粒輸送至高空，形成大範圍薄雲。黃昏陽光斜穿厚層大氣，短波藍紫光被大量散射過濾，穿透力更強的長波紅粉色光鋪滿雲層，造就了整片粉色天空。

澎湃新聞指出，這類粉霞常是颱風臨近的預兆，往往預示後續風雨強度較大。