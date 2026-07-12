颱風巴威襲浙江︱孔乙己像被五花大綁 Q版魯迅油傘遭沒收︱有片

今年第9號颱風「巴威」今日（12日）凌晨在浙江登陸後，已減弱為強熱帶風暴並向北移動，將持續為浙江、江西、安徽、江蘇、山東甚至東北地區帶來暴雨。「巴威」在浙江台州登陸前，江浙沿海多地商場、景區為防止安全事故絞盡腦汁應對，被繩索牢牢捆住的孔乙己雕像、被迫「關禁閉」的巨型小狗綠雕……一系列防颱風操作意外走紅網絡。

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被捆綁的孔乙己雕像。網路圖

上海「潦草小狗」外面搭了保護支架。網路圖

因應強風吹襲，魯迅雕像的傘面收了起來（左），雕像原貌（右）。 網路圖

無錫萬象城外大型玩偶雕塑被繩子固定起來。網路圖

在浙江紹興魯迅故里景區，被綠色粗麻繩五花大綁的孔乙己雕像一度登上熱搜。一旁的魯迅Q版雕像也未能幸免，手撐的油紙傘傘面被連夜「沒收」，只留下光禿禿的傘柄。景區工作人員稱，由於颱風威力較大，景區提前加固多個易被風吹動的雕塑。附近咸亨酒店表示，昨日由於雨停風小，孔乙己雕塑繩索已拆除。

上海靜安蘇河灣萬象天地的新晉地標——一隻高達5.2米、被稱作「潦草小狗」的巨型綠雕，上周末亦被加裝防護架，遠遠看去彷彿被裝進大鐵籠。相關工作人員稱，防護架在颱風天氣結束後會拆除。無錫萬象城商場外多個大型潮玩雕塑，同樣被專業繩索捆綁，工作人員昨稱，「主要是怕雕塑被吹倒砸到人。」

「巴威」昨晚在浙江台州登陸後，今日（12日）零時再在溫州沿海二次登陸。上海、杭州、南京、寧波等多地機場超過1000架次航班取消。