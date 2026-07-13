颱風巴威｜減弱北上仍為多地帶來暴雨 內地機場今擬取消約100架次航班 

今年西北太平洋最強颱風「巴威」在登陸浙江後，雖然已於昨日（12日）減弱為強熱帶風暴，但其攜帶的龐大水汽與「遠距離暴雨」威力依然極其驚人，導致全國海陸空交通持續陷入大混亂！受「巴威」外圍環流遠距離輸「送水汽」影響，除了華東及京津冀地區早前遭遇狂風暴雨外，未來兩日風雨帶將向北轉移，為東北地區帶來大範圍大暴雨。受到惡劣天氣威脅，今日（13日）內地各機場預計將再臨時取消大約100架次航班，北京、上海及南京等一線城市機場均受到嚴重波及，大批旅客出行受阻。

颱風「巴威」最新路徑。 中國天氣

五大機場取消航班量居前五

據「航旅縱橫」大數據截至昨晚9時的最新統計，國內各航空公司已計劃臨時取消今日（13日）進出港航班約100架次。雖然隨着颱風強度減弱，多個受災機場正逐步恢復運行，但受外圍風雨影響，合肥新橋機場、南京祿口機場、北京首都機場、上海浦東機場及上海虹橋機場，今日的臨時取消航班量依然位列內地前五名。在此之前，昨日全國內地各航司已因風災累計取消了超過2,800架次進出港航班，上海兩大機場更曾有近兩成航班被迫取消。

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東北面臨特大暴雨威脅

目前「巴威」仍在安徽境內停留，過去24小時的颱風雨最強區域主要集中在安徽、江西及福建等地。中國氣象部門重點提醒，隨着水汽持續北抬，今日起遼寧大部、吉林中東部、山東及江蘇等地將迎來暴雨，其中遼寧東北部及吉林局地更可能爆發特大暴雨。由於「巴威」極端降雨能力並未減弱，多個省市恐面臨中小河流洪水及城鎮積澇等次生災害，當局呼籲市民及旅客密切留意航班動態，嚴加戒備。