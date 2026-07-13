瀋陽暴雨｜颱風巴威外圍環流致災 全市緊急停課停工停運 遼寧轉移逾17萬人｜有片

颱風「巴威」北上雖已減弱為熱帶風暴，但其外圍環流誘發的「空調外機效應」與致災性大暴雨，卻令千里之外的遼寧省瀋陽市陷入歷史性癱瘓。瀋陽市氣象台今日（13日）清晨接連發布暴雨紅色預警信號。「瀋陽暴雨」瞬間登陸微博熱搜第一，市防汛抗旱指揮部隨即將防汛應急響應提升至一級，並下令全市實施五停（停課、停工、停運、停產、停業）緊急避險措施，呼籲市民「非必要不出門」。

遼寧已轉移超17萬人

據央視新聞，截至目前，遼寧省共轉移17萬1412人，其中撫順15萬6933人、瀋陽2587人、鞍山908人等。目前，轉移人口工作仍在繼續。

1小時降雨量高達74.4毫米

氣象監測顯示，自今日凌晨起瀋陽遭遇特大暴雨轟炸，遼中區最大一小時降雨量高達74.4毫米，和平區及瀋河區多處一小時內錄得過百毫米降雨。暴雨導致全市交通大癱瘓，多處路段積水沒頂，不符合通行條件。

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為確保安全，瀋陽地鐵9號線已於今早8時20分起全線停止運行，多條公交及客運路線被迫臨時停運，部分地鐵站出入口緊急關閉。同時，包括瀋陽故宮在內的全市94家景區景點、早夜市今日全部暫停營業。

機關及企事業原則上居家辦公

防汛指揮部今日發表最新通告，除保障城市基本運行的特殊行業外，全市中小學、幼稚園、校外培訓機構即日起停止授課，在建工地一律停工，機關及企事業單位原則上實施居家辦公，以減少外出。目前，瀋陽市已組織應急、消防、公安等12個部門聯合調度，全省四級共3,500多名防汛責任人全數到崗，於全城多個水浸黑點展開緊急搶險與排澇工作。