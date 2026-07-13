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廣西洪災｜橫州茉莉花產量銳減價格飆升四倍 或影響瑞幸咖啡等企業材料供應

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更新時間：16:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-13 HKT

受到颱風「美莎克」及六藍水庫潰壩帶來的持續強降雨影響，「世界茉莉之都」廣西橫州市遭遇嚴重洪澇，當地近18萬畝的核心茉莉花種植基地大面積被淹，導致茉莉鮮花面臨絕收，價格在短短數日之內坐上「過山車」，瘋狂飆升近四倍，直逼每公斤100元人民幣（下同）的歷史高位！

由於橫州茉莉花產量佔全國八成以上，更是霸王茶姬、瑞幸咖啡及茉莉奶白等知名茶飲品牌的專屬原料產區，是次嚴重產量危機已引發全網對新興奶茶業供應鏈短缺的強烈擔憂。

瑞幸、霸王茶姬多牌調物資馳援

綜合內媒報道，橫州素有「全球最大茉莉花生產基地」美譽，全球每10朵茉莉花就有6朵產自此地，年產值超百億元。眼下正值茉莉花產量最高、品質最優的「伏花」黃金採收期，惟決堤洪水導致校椅鎮、雲表鎮等核心產地一片汪洋。種花大戶李先生無奈表示，地勢低窪的花田已被濁流吞沒，下半年收成幾近化為烏有。

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受產量銳減及恐慌搶購影響，茉莉鮮花價格迅速反彈。7月初洪災前，花價每公斤僅約26至36元，至昨日（12日）橫州開市價已飆升至每公斤80元，最高成交價更衝上每公斤100元，價格暴漲數倍。不少地勢較高、未完全受淹的花農紛紛暫停清理淤泥，爭分奪秒搶摘僅剩的鮮花售予市場。

專家下田指導花農自救

由於新式茶飲的核心茉莉茶底高度依賴橫州供給，災情發生後，瑞幸咖啡、霸王茶姬、蜜雪冰城等多家品牌已第一時間發起捐贈，馳援廣西抗洪。

針對花田受損，橫州市茉莉花產業服務中心高級農藝師馬進森指出，茉莉花植株在洪水浸泡下通常最多可存活7天。目前當局已緊急派出技術人員深入田間，指導花農為水退後的植株進行清洗葉片、修剪壞死枝條、消殺防病及鬆土施肥等復產工作，承諾將盡最大努力幫助花農渡過難關，力保下半年產業生機。

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