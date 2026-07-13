極端天氣｜河北寬城暴雨 道路被水浸多車被沖走村民被困屋頂｜有片

颱風「巴威」雖然北上減弱，但其驚人的「遠距離水汽輸送」卻隔空重創千里之外的河北省。河北承德市寬城滿族自治縣自昨日（12日）起遭遇極端強降雨襲擊，當地氣象部門連發暴雨及地質災害紅色預警。暴雨引發歷史罕見的嚴重洪澇與山洪，部分區域積水深達4米甚至淹沒平房屋頂，多輛私家車連人帶車被滾滾洪流沖走，4個鄉鎮共9個村莊交通全面中斷，逾1,800名村民出行受阻。由於斷水斷電，寬城應急管理局的通訊網絡更一度完全癱瘓。

汽車如玩具般沖走 見擊者：車上有人

綜合內媒報道，強降雨自昨日持續至深夜，多名村民目測最深水位高達4米，已完全沒過一樓平房的屋頂。有文筆峰小區的居民胡女士驚恐憶述，突然暴漲的洪流流速極快，水深近一米時便將大量停泊在路邊的私家車如落葉般沖走，「有些車上甚至還有被困的人」。

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從網上標註「河北承德暴雨」的影片可見，馬路已變成急流，黃泥色的激流中大量的汽車如玩具般重疊在一起被沖走，非常駭人。

由於洪水暴漲，大批居民被迫爬上房頂高聲呼救。當局連夜派出多艘橡皮艇進村搜救，冒雨將受困群眾轉移至當地學校安置。

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大水今晨已退街頭堆滿淤泥

今日（13日）上午，寬城縣城積水已陸續退去，但瀑河水位依然偏高、水流湍急。寬城縣政府證實，由於全縣大面積停水停電，應急管理局因斷電導致座機通訊完全中斷，各村財產損失正加緊統計。目前，受影響群眾已全部安全轉移，早前失聯的村莊亦已重新取得聯繫。當地政府已動員大批志願者進行街面清淤及垃圾清理，全力協助市民恢復正常生活。