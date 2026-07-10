藝術識條鐵︱上海景區48彩色噴水人偶被指詭異 網民批似邪教儀式

上海有景區設立48個真人等高、全身孔洞會噴水的彩色人形雕像，被遊客指詭異嚇人，讓人不適，引起網民注意。景區指相關藝術設置是想表達「人與自然對話」，但網民則批評是「人與冥界對話」，似邪教儀式。

法國藝術家創作

網民「華特特」7月2日分享一段上海青浦東方綠舟景區內的漁人碼頭附近的影片，指現場一片被樹木包圍的空地，矗立著數十個不同顏色的人形雕像，個個模樣一致，高如真人，會定時在頭部七孔、乳頭、肛門、膝蓋的小孔噴水。



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拍片者批評雕像模樣奇怪，有點嚇人。網民也紛紛轉發影片，熱烈留言：「第一感覺像是什麼邪教儀式」、「人與冥界對話」、「能被雕塑嚇到的，呵，怕是沒做什麼好事吧」、「直接觸發恐怖谷效應」、「下午5點以後就不開放了。晚上嚇唬誰呢？」、「為什麼不放在領導家中」、「 公共區域放這些恰當嗎？」

大風新聞9日報道，引述上東方綠舟景區工作人員指，該批雕塑的名字叫「池中人」。具體情況，還需要了解後再回覆。



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資料顯示，東方綠舟景區是國家AAAA級景區，中國體育旅遊十佳精品景區。上海東方綠舟企業管理有限公司曾發布消息專門介紹景區內的「池中人」，稱這是法蘭西學院院士作品，1989年，一群綠人誕生於法國西部的貝辛小鎮，2010年，48歲的法布里斯在上海東方綠舟將48個綠人做成真人大小，體現的是人與自然的對話。