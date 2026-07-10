泰山景區築135公里「刀片鐵絲網」被轟煞風景傷動物 官方：將有序拆除

山東泰山景區近日因加裝總長達135公里、佈滿鋒利刀片的鐵絲網而陷入輿論風波。大批民眾及網民強烈質疑，官方在野外築起「銅牆鐵壁」實為防範遊客逃票，不僅大煞風景，更危及野生動物性命。面對排山倒海的反對聲浪，山東泰安官方8日召開會議，並宣布將「分區域、分時段」，有序拆除或替代這批刀片網。

斥資逾¥2500萬建造

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山東泰安市委、市人民政府在專題會議上研究了泰山景區安全防護設施的優化改進方案，並作出部署，明確表態將會逐步有序拆除或替代現有的刀片式隔離網。

綜合內媒報道，這批常見於監獄或軍事重地的刀片鐵絲網，近日赫然現身山東泰山景區。當局斥資達2,519萬元人民幣，在濟南與泰安交界一帶，以上下兩層蛇籠狀的「刀片網」，築起長達135公里的隔離帶，將泰山全面包圍。

大批網民將現場宛如監獄圍牆的影片上傳，隨即引發廣泛關注，不少遊客直斥此舉勞民傷財。

對於民間的強烈質疑，景區官方此前曾辯稱，加裝新設備純粹是為了防止山火，以及攔阻爬山客擅自闖入未開發的險要區域，但顯然未能平息民憤，最終迫使官方出手拆除。