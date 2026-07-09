景區筍工｜月薪6萬招「雲海觀察員」 河南老君山住30天

河南老君山景區昨日發文，以6萬元（人民幣，下同）月薪面向全國網友招募一名「雲海觀察員」。工作人員指，希望找一個人住進山頂30天，每天看雲拍雲，包吃飯住宿。

每天拍攝一條短視頻

老君山景區發布推文，稱每年的7至8月是景區雲海出現頻率最高、觀賞效果最佳時期，為更好記錄雲海變化，給廣大網友及時呈現老君山雲海奇觀，景區面向全國網友招募一名「雲海觀察員」。

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景區指，這名「雲海觀察員」需於7月16日至8月15日期間在老君山山頂住30天，每日觀測雲海變化，每天拍攝製作並分享至少一條雲海短視頻。招募報名時間從即日起至7月15日，報名者可在抖音平台發布原創參與視頻，並帶指定活動話題「河南老君山招募雲海觀察員」或「我要去老君山做雲海觀察員」，最終以話題下視頻點讚量為主要評選依據。

景區工作人員稱，這是景區首次發布這樣的通知，被選中後會有工作人員與獲獎者聯繫，「主要是要原創內容」。

