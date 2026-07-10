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福建晉江鞋廠火災︱路過攀岩高手「頭撐防盜網」徒手爬牆勇救3人

即時中國
更新時間：13:04 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:04 2026-07-10 HKT

有「中國鞋都」之稱的福建泉州晉江市陳埭鎮，昨日（9日）發生的一宗鞋廠奪命大火，死亡人數高達28人。火警發生時現場亂作一團，甚至有被困樓頂的工人因難耐烈火濃煙，嘗試通過梯子撤離時不幸失足墜落，場面極度駭人。在消防員用水槍全力壓制火勢、直升機因現場無處停留而無法降落的生死關頭，一名路過的攀岩好手王先生挺身而出，利用隨車攜帶的攀岩裝備徒手爬上外牆，甚至以頭部強行撐開窗戶防盜網，奇蹟般救出3名命懸一線的被困男女，善舉隨即引來全網激讚。

200外地工人多賺錢午休留守

事發於昨日中午12時許，起火廠房為「福建輝騰鞋業有限公司」。附近商戶陳先生透露，當時有鞋廠工人逃出後指，火情疑似由一層的沖床工場引起，由於工場內堆放大量皮革、橡膠等鞋材，延礙了求生及救援，當火勢沿樓道瘋狂向上蔓延，大量外地來打工的中年工人因想在午休時間留守，最終不幸葬身火海。

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救人英雄飛簷走壁

據瀟湘晨報等內媒報道，在猛烈火勢蔓延至宿舍樓時，路過的居民王先生發現有人在三樓窗邊驚恐呼救。王先生平時熱愛攀岩，他與朋友在附近居民提供不銹鋼網墊腳下，徒手攀爬上樓。由於房間內濃煙密布，窗戶裝有鐵防盜網，王先生情急下竟將頭部伸進防盜網的縫隙，用盡全力硬撐開一絲空間。防盜網卡得他腦袋劇痛，但他咬緊牙關，成功讓受困的一對夫妻硬擠出來，並順着他的身體慢慢滑下，由地面群眾接應救起。

隨後，王先生更返回座駕取出專業攀岩裝備，與居民合力搭梯跨越至宿舍樓頂，游繩降至五樓窗戶，利用繩索安全牽引一名驚恐痛哭的年輕女工撤離至地面。

工人逾千參保人數僅12人？

隨着災後搜救持續，涉事企業「輝騰鞋業」亦被爆出驚人內幕。天眼查及工商資料顯示，該公司佔地高達60畝，員工人數逾千人，年產量達300萬雙運動鞋。然而，這間註冊資本達千萬元的鞋企，在2025年的工商參保（社會保險）人數竟然僅有登記12人，暴露出極大的勞工保障與監管漏洞。

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