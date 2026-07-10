福建晉江鞋廠致28死火災搜救結束 樓道滿佈雜物企業負責人被控制︱有片

新華社10日報道，7月9日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房發生火災，事故已造成28人死亡。目前，事故現場火災搜救基本結束。上午在事故現場還有濃煙，刺鼻氣味仍然殘留。該企業負責人和相關負責人已被控制，企業賬戶已凍結。據悉，當日應急管理部、國家消防救援局派出聯合工作組緊急趕赴現場指導救援工作。9日晚7時許，明火已被撲滅，當地消防人員隨後解釋，起火廠房樓道內堆放了大量雜物，嚴重阻礙救援工作。

靠消防往身上射水

網傳影片所見，事發時，工廠火光衝天、濃煙密佈，更有人走到天台避難，由於火勢逼近，有人要脫衣及靠消防將水射上身降溫，情況非常驚險。

泉州市消防支隊指揮中心於9日中午12時04分接報，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。火勢在晚上7時許已被撲救，當時有人被困火場。

據央視新聞，該企業廠房建築為鋼筋混凝土結構，共5層。著火部位為一層沖床工場，燃燒物質為鞋材，鞋材易燃蔓延快。火災發生時，該廠房現場有237名本廠員工和2名外來人員。現場共疏散救出213人（其中2人送醫不治身亡），另外26名失聯人員確認遇難。

晉江是中國知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3,000多家製鞋企業，佔全國運動休閒鞋產量四成。陳埭鎮是當地製鞋業核心區域，鞋材企業密集，火災風險因素較高。過去當地曾發生多宗鞋廠火災，部分涉及「三合一」廠房（生產、倉庫、宿舍混雜）隱患。

消防部門已調派救援力量趕赴現場處置，火災具體原因及被困人員情況尚待進一步核實。