福建晉江鞋廠火災︱女工勤奮加班「多車幾雙再收工」成遺言 與夫從此天人永隔

福建省泉州晉江市昨日（9日）中午發生一宗慘烈奪命大火！涉事的「輝騰鞋業有限公司」五層高廠房突發大火，因現場堆放大量易燃鞋材及樓梯及走廊（樓道）雜物阻礙逃生，最終釀成28人死亡的重大慘劇。大批遇難者為廠內基層工人，事發時正值午休，不少人因想「多做一會，多賺點錢」而留在工場加班，未料竟踏上不歸路。目前，涉事企業負責人及相關責任人已被警方控制，企業賬戶亦遭凍結，國務院已派工作組介入調查。

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綜合《新京報》等內媒報道，火災於9日中午12時4分許爆發，起火點位於廠房一層的沖床工場。由於鞋材極度易燃且火勢蔓延迅速，整座大樓瞬間陷入烈火濃煙。當時廠內有237名員工，大部分人正外出吃午飯，但部分工人為了計件工資多賺微薄收入，主動留在車間加班。有遇難者家屬悲痛透露，事發前丈夫曾叫妻子一同下班吃午飯，妻子卻回答「我多車幾雙（鞋）再下班」，未料此話竟成遺言。

兩天前剛被查出隱患未有即時清理

更令人憤慨的是，該廠在事發前兩天（7日）的安全檢查中，才被查出兩項嚴重消防隱患：一是通道及門口堆滿鞋底和紙箱等雜物阻擋防煙門，當時管理人員竟以「要出貨」為由拖延整理；二是配電箱1.5米內違規放置電風扇。消防人員證實，樓道內亂堆的雜物嚴重阻礙了滅火與搜救速度，最終釀成無法挽回的悲劇。

