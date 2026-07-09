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福建晉江鞋廠火災︱官方稱造成重大人員傷亡 習近平指示全力搜救查明原因

即時中國
更新時間：19:33 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:33 2026-07-09 HKT

7月9日12時許，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。國家主席習近平高度重視，並作出重要指示，指出要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，儘快查明事故原因並嚴肅追責。

福建晉江鞋廠7月9日發生火災，多人死傷。新華社
福建晉江鞋廠7月9日發生火災，多人死傷。新華社

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習近平強調，今年以來，國內發生多起重大生產安全事故，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院安委辦要進一步指導督促各地樹牢底線思維、極限思維，全面排查安全生產風險隱患，狠抓責任措施落實，嚴防重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。福建省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。

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