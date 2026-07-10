廣西洪災｜救援隊出動農用無人機「吊人」 飛手認違規但救人心切｜有片

廣西特大洪澇災情持續，多個鄉鎮在水庫決堤後被洪水圍困成「孤島」。在地面衝鋒舟因水勢過於湍急、歷經一小時仍無法靠近災民的生死關頭，災區驚現一幕極度震撼的無人機「空中吊人」撤離畫面。有民間救援人員迫於無奈，利用重型農用無人機將危在旦夕的被困群眾從半空吊起並安全轉移。影片在網上瘋傳後，隨即引發全網關於「緊急救人」與「無人機載人違規」的法理與人情熱議。

水急屋塌迫於無奈 飛手：高度控於20米避開電線

操作該無人機的飛手賴先生事後回應，當時洪水洶湧，被困群眾的房屋隨時有倒塌風險，而衝鋒舟根本無法靠近。情急之下，他決定動用平時用作吊運水泥及磚頭、最大吊重約100公斤的農用無人機救人。

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賴先生坦言，根據《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》，此類無人機嚴禁載人。他深知此舉違規，但當時「救人心切，情況危急」，飛行時將高度控制在20米左右並小心避開電線。他強調不建議大家模仿。

評論促設立容錯特事特辦

除了驚險的「吊人」救援，無人機在是次救災中大顯身手，單次可運送約100公斤物資，數分鐘便能送達斷路災區。南方電網更利用大型無人機，將重達兩台的10千瓦發電機直接吊裝至貴港市水利局樓頂，打通了防汛指揮的電力生命線。

《證券時報》評論指出，現行無人機法規並未為搶險救災等公益場景設置差異化的「容錯機制」，導致飛手自發救災或面臨「黑飛」的法律風險。不少網民與專家呼籲，在群眾生命面臨重大危難時應「特事特辦」，讓科技發揮最大守護力量。