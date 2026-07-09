廣西洪災｜動物求生畫面瘋傳 動物園逾百動物沖走急發「尋獸啟事」｜有片

廣西受颱風「美莎克」及水庫潰壩影響，多地遭遇嚴重洪澇。洪水不僅重創民生命財產，亦導致大量動物傷亡或失蹤。貴港動物園被淹水深三米多，逾百隻動物被沖走；橫州市有養豬場1.6萬頭生豬被沖走，損失逾5,000萬元人民幣。網上流傳「扳命鴨」、「毅力雞」等動物奮力求生畫面，令網民動容。



周四（9日）中午，南寧市防汛救災新聞發布會通報，目前包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，廣西共有39人死亡、9人失聯。截至今天上午11時，南寧六藍水庫潰口洪災已造成26人死亡（其中5人身份待確定）、失聯7人。

猛獸鎖籠防逃脫 三獅子溺亡

貴港動物園負責人表示，洪水來臨時園區停電，為防猛獸出逃傷人，員工被迫將獅子、狗熊等猛獸區籠門鎖死。最終雖成功防止猛獸外逃，惟三頭獅子不幸被困籠中溺亡。洪水過後，園內草食動物幾乎全部被沖散，包括斑馬、駝峰牛、梅花鹿、羊駝及多種鳥類等20多種、逾百隻動物失蹤。

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園方已發布緊急「尋獸啟事」，呼籲市民若發現走失動物切勿靠近，應即時聯絡園方處理。目前僅尋回一隻懷孕斑馬及一隻梅花鹿。

養豬場萬六豬被沖走 損失五千萬

此外，民間養殖業亦遭受毀滅性打擊。橫州市雲表鎮一家大型養殖場在六藍水庫潰壩後瞬間沒頂，場內1.6萬頭生豬被洪水悉數沖走，損失高達5,000多萬元人民幣。為避免豬隻淹死後污染水源，當局出動大型挖掘機加裝抓具，在滾滾洪流中上演「夾娃娃式」撈豬。

同時，網上亦瘋傳「毅力雞」、「堅強豬」等家禽家畜在洪水中奮力「扳命」求生的畫面，頑強的生命力令無數網民動容。園方及消防部門提醒市民，部分走失動物受驚後可能具備攻擊性，如發現其蹤影切勿貿然靠近，應立即通知專業人員處置。

