廣西洪災︱抓木機水中撈豬似玩夾娃娃 官方：不是AI︱有片

廣西連日暴雨引發嚴重洪災，截至8日中午已有6人遇難16人失蹤，37.5萬人受災。動物園、養殖場大量動物被洪水沖走，南寧有村民用抓木機將在河道漂浮的走失豬，逐一像玩夾娃娃機般從水中撈出，神乎其技的捉豬影像在網上瘋傳，成為災情中一則佳話。當地官方回應指，相關影片確有其事，不是AI生成。

有村民損失1.6萬頭豬

廣西連日暴雨加上有水壩決堤，洪水沖入動物園、養殖場，令大量動物、豬隻甚至毒蛇「脫籠而出」，有民眾被蛇場逃出的眼鏡蛇咬中，甚至死亡。



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橫州市雲表鎮旭堂村謝先生向極目新聞表示，因沒想到六藍水庫潰壩，家中木廠、豬場被沖毀，1.6萬頭豬全部沖走，估計損失達半億人民幣。

網上則流傳多條影片，顯示在南寧賓陽縣南寧賓陽縣一道橋樑，有一部重型抓木機，伸出長長吊臂到水流急速的河面上，逐一將上游沖來的家豬，像夾娃娃一樣撈回水面。

有現場村民向紅星新聞表示，豬隻是上游養殖場的，任由牠們在河中漂浮，早晚會被淹死，屆時會發臭發脹，污染河道，所以動用抓木機將牠們撈起。

該村民指，撈豬最大難度，是控制抓木機力度，力度不足豬會逃出，力度太大又會把豬夾死。

目前，村民已成功在水中撈出8頭失豬，暫安置在村民家中。



賓陽縣有關部門向南都N視訊證實事件，現場為洋橋鎮赤坭村委高芹村三級路橋，「不是AI生成視訊」。