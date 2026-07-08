廣西洪災︱女村民遭毒蛇咬死 祖傳蛇藥診所成熱搜

颱風「美莎克」為廣西橫州市帶來極端暴雨，不僅引發嚴重洪澇，更釀成驚悚的次生災害。雲表鎮鄧圩村一處養蛇場被洪水沖毀，導致近千條蛇隨洪水四散流入村莊，當中有近百條是毒蛇。



今日（8日）最新消息指出，隨着洪水陸續消退，多名村民在清理災後垃圾時不慎被出逃的毒蛇咬傷。當地醫院已證實收治多名遭蛇咬傷的患者，官方強調目前抗蛇毒血清儲備充足，正全力救治傷者。



內媒《新京報》報道，經多方核實獲悉，廣西橫州雲表鎮一名被蛇咬傷的女子離世。參與救助的村民稱，因道路不通，該女子輾轉多次才送至醫院治療，他看到時女子已無意識。另一名被蛇咬傷的村民告訴記者，該女子四、五十歲、是6日晚被蛇咬傷。接診醫院消息指，確有一名被蛇咬傷者不幸離世。

清垃圾驚遇眼鏡蛇 咬傷手指狂腫

據《極目新聞》報道，今日在橫州城區醫院病房內，見到一名受傷的雲表鎮村民。該村民右手食指被咬，整隻右手至今仍呈嚴重紅腫狀態。村民憶述，昨日（7日）水退後返家清理一樓的垃圾，未料垃圾堆中突然躥出一條扁頭的黑色蛇，一口咬中其右手。因擔心毒素擴散，曾嘗試自行吸出毒液，幸隨後被救援人員及時接出村送院，注射抗蛇毒血清後保住性命。

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現場救援人員透露，在搜救期間多次接獲群眾遭蛇咬傷的求助，從傷口及臨床症狀初步判斷，疑似多為毒性極強的眼鏡蛇。醫院工作人員嚴正提醒，村民在清理災後垃圾時，切勿直接用手翻動，應先使用木棍敲打發出聲響「打草驚蛇」，以防毒蛇藏匿其中。

診所澄清非血清

與此同時，一則「校椅東圩新村潘可榮診所可治蛇毒」的互助消息在網上瘋傳。潘醫生的兒子小潘向《現代快報》澄清，該診所使用祖傳藥方治療蛇毒，並非血清。因之前治癒過不少病人，可能是有熱心病人自發在網上傳播，才令診所意外成為「網紅應急救治點」。

小潘無奈表示，由於村莊自6日起便因洪災斷電，父親的手機早已沒電關機，導致許多求助電話無法撥通，一度引發部分網民的負面情緒。他澄清，父親年事已高無法上門看診，但診所目前仍在正常營業，若有受傷災民可直接前來就醫。此外，對於部分網民誤將他們當作救援隊而進行的支付寶捐款，小潘亦表示正安排原路退回，希望大家理性看待。