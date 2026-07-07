廣西洪災｜一家三口靠10cm空隙呼吸被困10小時獲救 養蛇場近千蛇出逃傷人｜有片

受颱風「美莎克」帶來的極端暴雨襲擊，廣西洪澇及水庫決堤災情持續擴大。廣西水文中心已於今日（7日）升級發布最高級別的「洪水紅色預警」，目前仍有55條河流超警。重災區南寧橫州市的「六藍水庫」及「雲表水庫」昨日（6日）漫頂決口。今日上午最新新聞發布會通報，截至7日11時，橫州市受災人數已飆升至逾8.4萬人，緊急轉移超過5.3萬人，不幸罹難人數增至4人，另有8人失聯。更雪上加霜的是，雲表鎮鄧圩村一處大型養蛇場在洪水中被徹底沖毀，驚爆有高達800至900隻蛇類集體逃逸並湧入村莊，目前已證實有災民被毒蛇咬傷送院。

相關新聞：廣西洪災｜至少4死8失蹤8.4萬人受災 習近平要求全力救援

水庫潰壩道路變汪洋

據《南方都市報》等內媒報道，昨日上午9時許，位於橫州市校椅鎮的六藍水庫大壩突然漫頂並出現缺口，隨後缺口不斷擴大，洪水如猛獸般奔騰而下，將下方的村莊道路瞬間化為汪洋。另一重災區雲表鎮的居民黃先生驚魂未定地表示，昨日接到撤離通知後出外移車，沒想到回頭路已被洪水截斷。他透露，自己居住的5層高房屋，前兩層已完全被洪水淹沒，家人只能退守3樓避險，因斷水斷電，物資嚴重不足，但暫沒有生命危險。

受困災民獲救

在雲表農貿市場，一處民房被急流徹底吞沒。屋內一家三口在死神邊緣掙扎，水面已逼近天花板，三人僅能依靠頂部不足10厘米的狹小空隙維持呼吸，命懸一線。消防救援人員頂着湍急水流強行破拆，歷經整整10個小時的生死營救，終成功將奄奄一息的三人全部救出。

此外，當地一個夏令營的12名師生亦被洪水圍困在二樓，一樓已完全沒頂。消防員駕駛橡皮艇到場，內外配合接力傳遞救生衣，成功引導全體師生脫險。同時，救援人員亦在六藍水庫災區救出兩名浸在水中、體力不支的八旬老人。目前，廣西已調派168輛消防車、113艘舟艇及600多名消防員在一線全力搜救，隨着西江水位持續上漲，抗洪形勢依然極其嚴峻。

數百條蛇逃逸 1村民被咬傷

雲表鎮鄧圩村一處養蛇場被洪水沖毀，據報約800至900條蛇類逃逸，包括有毒的眼鏡蛇，一名村民被咬傷送院搶救。

據村民反映，逃逸蛇類包括眼鏡蛇、大王蛇及水律蛇，部分被困村民遭蛇咬傷後因交通中斷無法及時就醫。當地養殖戶指，低窪地區養殖場受災嚴重，地勢較高者暫未受影響。當地村幹部表示，周邊村民已自發組織民間捕蛇隊協助捕捉。

橫州市應急管理局回應稱，已派員前往一線處置，具體情況尚待官方通報。