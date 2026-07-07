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廣西洪災｜多個水庫出現險情 習近平對防汛救災工作作出重要指示

即時中國
更新時間：11:59 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:59 2026-07-07 HKT

近日，颱風「美莎克」對廣西造成嚴重影響，多地出現嚴重洪澇。7月6日上午，南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口情況，南寧賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。據初步統計，洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已致2人死亡。習近平對防汛救災工作作出重要指示強調，要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，紮實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。

此前報道，廣西受風暴「美莎克」影響，持續出現強降雨，多地成災，有地方洪水淹至近2樓高，南寧市賓陽縣錄得日雨量637毫米。南寧橫州六藍水庫有壩體出現缺口，多個部門展開搶險救援和轉移民眾工作。

廣西南寧當局6日晚上召開防汛救災新聞發布會，通報橫州市、賓陽縣防汛救災相關情況。據初步統計，南寧因水庫上游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已疏散4.8萬人。截至目前，公安接報因此次洪澇災害造成的死亡人數為兩人。

綜合內媒報道，廣西水文部門監測，南寧、防城港、北海、柳州、桂林等市，部分地區錄得暴雨到大暴雨，局部地區特大暴雨，其中南寧市賓陽縣錄得日雨量637毫米。

暴雨成災下，南寧部份江河水位急升，有水庫發生嚴重險情，防汛應急響應提升至一級。央視新聞報道，南寧橫州市六藍水庫有壩體出現缺口，多個部門展開搶險救援和轉移民眾工作。

廣西全區共有65條河流82個水文站超出警戒線，最多達到5.8米，當局提醒沿江區域有關單位及民眾加強防範，及時避險。

國鐵南寧局表示，為確保旅客列車安全，途經南廣鐵路相關列車今日停運。

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