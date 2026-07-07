廣西洪災｜水庫決堤水淹至二樓 一家三口泡水10小時靠10厘米空隙呼吸獲救｜有片

受到颱風「美莎克」帶來的極端特大暴雨夾擊，廣西多地爆發毀滅性洪澇與水庫決堤險情！廣西壯族自治區水文中心今日（7日）上午7時，緊急將洪水預警升級為最高級別的「紅色預警」。目前，全區仍有郁江、黔江及西江等多達55條河流、70個水文站錄得超警戒水位，其中西江梧州段預料將超警達5米。昨日（6日），重災區南寧橫州市的「六藍水庫」及「雲表水庫」更驚爆漫頂及潰壩缺口險情，洪水瞬間淹沒多個村莊至二樓。南寧官方證實，截至目前已造成至少4死8失蹤，8.4萬人受災 ，多個部門緊急出動救出被圍困的災民。

相關新聞：廣西洪災｜至少4死8失蹤8.4萬人受災 習近平要求全力救援

水庫潰壩道路變汪洋

據《南方都市報》等內媒報道，昨日上午9時許，位於橫州市校椅鎮的六藍水庫大壩突然漫頂並出現缺口，隨後缺口不斷擴大，洪水如猛獸般奔騰而下，將下方的村莊道路瞬間化為汪洋。另一重災區雲表鎮的居民黃先生驚魂未定地表示，昨日接到撤離通知後出外移車，沒想到回頭路已被洪水截斷。他透露，自己居住的5層高房屋，前兩層已完全被洪水淹沒，家人只能退守3樓避險，因斷水斷電，物資嚴重不足，但暫沒有生命危險。

在雲表農貿市場，一處民房被急流徹底吞沒。屋內一家三口在死神邊緣掙扎，水面已逼近天花板，三人僅能依靠頂部不足10厘米的狹小空隙維持呼吸，命懸一線。消防救援人員頂着湍急水流強行破拆，歷經整整10個小時的生死營救，終成功將奄奄一息的三人全部救出。

此外，當地一個夏令營的12名師生亦被洪水圍困在二樓，一樓已完全沒頂。消防員駕駛橡皮艇到場，內外配合接力傳遞救生衣，成功引導全體師生脫險。同時，救援人員亦在六藍水庫災區救出兩名浸在水中、體力不支的八旬老人。目前，廣西已調派168輛消防車、113艘舟艇及600多名消防員在一線全力搜救，隨着西江水位持續上漲，抗洪形勢依然極其嚴峻。

