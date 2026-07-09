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廣西洪災︱廣東西江水位超警戒線2.7米 貴港動物園3獅「浸亡」

即時中國
更新時間：00:01 2026-07-09 HKT
發佈時間：00:01 2026-07-09 HKT

廣西暴雨令西江水位連日上漲，已超警戒線達2.7米，預計周四凌晨會出現20.5米洪峰。廣西貴港動物園則遭逾3米洪水淹沒，被鎖在籠中的猛獸傷亡慘重，最少3隻獅子死亡，熊、狼等傷亡待查。二十多種草食動物則大部份被沖走，損失最少500萬人民幣。

周四凌晨現20.5米洪峰

廣西連日暴雨，影響廣東西江上游來水，封開縣江口鎮的監測站水位連日來持續上漲，已超過20米。廣東水文局7日已發布洪水紅色預警，並預計9日凌晨出現20.5米左右的洪峰水位，超越警戒線2.7米。

肇慶市及中山市分別派出工作組、救援隊伍以及救援裝備等應對。

廣西水災方面，貴港動物園向外求助，提醒民眾發現走失動物，切物走近，免生危險，應立即知園方處理。

動物園老闆王女士向「智慧新聞」表示，動物園被3米高洪水淹沒，全園坍塌，損失估計500萬元。

有工作人員指，洪水來臨前，老闆怕猛獸走失傷人，下令將籠子鎖死，結果已有3隻獅子溺斃，其他棕熊、狗熊、狼等的傷亡待統計，二十多種草食動物走失，暫時只找回一隻梅花鹿。

當地民眾則發現有一隻斑馬走失，經通報園方，證實是動物園的一隻懷孕斑馬。

 

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