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廣西洪災︱橫州捉蛇隊兩日狂抓二三千條 警告：仍有零散毒蛇藏暗角

即時中國
更新時間：22:04 2026-07-09 HKT
發佈時間：22:04 2026-07-09 HKT

近日，廣西橫州雲表鎮一間養蛇場遭洪水沖毀，導致大量水律蛇及眼鏡蛇逃逸，引發社會關注。當地一個民間捕蛇隊今日（9日）向內媒表示，其7至8人的團隊已連續工作兩天，累計抓獲兩三千條蛇，目前逃逸的蛇「基本上抓完了」，但仍有零散毒蛇藏匿在房屋角落等隱蔽處。

橫州捉蛇隊兩日抓獲兩三千條蛇 。新京報
橫州捉蛇隊兩日抓獲兩三千條蛇 。新京報
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橫州捉蛇隊兩日抓獲兩三千條蛇 。新京報
橫州捉蛇隊兩日抓獲兩三千條蛇 。新京報
橫州捉蛇隊兩日抓獲兩三千條蛇 。新京報

抗蛇毒血清儲備充足

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捕蛇隊向《新京報》表示，洪水退去後，零散毒蛇多藏匿在雜物堆或房屋角落，安全隱患尚未完全消除。而村民發現蛇蹤後，亦會通知他們前往抓捕，所有抓獲的蛇將在安全區域放歸自然。

當地官方已呼籲沒有專業技能的村民不要自行抓捕，若遇到蛇應第一時間向村委報備；若不幸被咬，切勿用嘴吸毒、割開傷口或亂敷草藥，正確做法是保持冷靜、沖洗傷口並盡快就醫，同時應拍照記錄蛇的特徵，以便醫院匹配正確的抗蛇毒血清。

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這場水災引致的蛇患已造成多名村民被咬傷送院，更有人不幸離世。

當地醫院則表示，院方已開通蛇咬傷急救綠色通道，目前抗蛇毒血清儲備充足，並無出現庫存告急情況，同時亦已特別邀請醫療專家駐點支援，全力救治傷者。

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