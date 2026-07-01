Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

建黨105周年︱習近平：清除一切損害黨先進性 侵蝕黨健康因素

即時中國
更新時間：12:29 2026-07-01 HKT
發佈時間：12:29 2026-07-01 HKT

中國共產黨成立105周年大會上，中共總書記習近平發表重要講話，鬥爭與反腐是當中重點，他強調，必須清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，以自我革命精神完善自己；面對敵人，無論對方如何強大，也要毫不畏縮。

要敢於鬥爭 善於鬥爭

習近平在講話中指出，中共能能夠在105年奮鬥中不斷鑄就輝煌，得到歷史和人民的選擇，在於中共具有其他政黨和政治力量無可比擬的優秀特質。

相關新聞：建黨105周年︱習近平頒授七一勳章 發表講話向四代領導人致敬

他表示，中共在馬克思主義下，堅持解放思想、實事求是、與時俱進，善於在實踐中檢驗和發展真理，不斷以新的理論指導新的實踐，確保黨和人民事業沿著正確方向前進。

習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社
習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社

習近平又指，中共一直順應發展潮流，清醒把握中國國情和時代主題，積極識變應變求變，始終走在時代前列。

習近平強調，要敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心。無論敵人如何強大、道路如何艱險、挑戰如何嚴峻，總是毫不畏懼、絕不退縮。

須保持強烈憂患意識

對於黨的未來發展，習近平指要清醒認識到打鐵必須自身硬，善於以時代發展要求審視自己、以強烈憂患意識警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重視自身建設，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒。

相關新聞：建黨105周年︱習近平：提升港澳依法治理效能 促進經濟社會發展

習近平指出，目前世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在何去何從的十字路口。中共更必須持之以恆推進全面從嚴治黨。落實新時代黨的建設總要求，著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史處理程序中，始終成為堅強領導核心。

他又指，強國必須強軍，新征程上，必須全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快把軍隊建設成世界一流勁旅，為捍衛國家主權，維護世界和平作出更大貢獻。

 

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
7小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
19小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
4小時前
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
16小時前
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
04:01
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
政情
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
20小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
22小時前