建黨105周年︱習近平：清除一切損害黨先進性 侵蝕黨健康因素

中國共產黨成立105周年大會上，中共總書記習近平發表重要講話，鬥爭與反腐是當中重點，他強調，必須清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，以自我革命精神完善自己；面對敵人，無論對方如何強大，也要毫不畏縮。

要敢於鬥爭 善於鬥爭

習近平在講話中指出，中共能能夠在105年奮鬥中不斷鑄就輝煌，得到歷史和人民的選擇，在於中共具有其他政黨和政治力量無可比擬的優秀特質。



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他表示，中共在馬克思主義下，堅持解放思想、實事求是、與時俱進，善於在實踐中檢驗和發展真理，不斷以新的理論指導新的實踐，確保黨和人民事業沿著正確方向前進。

習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社

習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社

習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社

習近平在建黨105周年大會上，強調要清除一切損害黨先進性和侵蝕黨健康的因素。路透社

習近平又指，中共一直順應發展潮流，清醒把握中國國情和時代主題，積極識變應變求變，始終走在時代前列。

習近平強調，要敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心。無論敵人如何強大、道路如何艱險、挑戰如何嚴峻，總是毫不畏懼、絕不退縮。

須保持強烈憂患意識

對於黨的未來發展，習近平指要清醒認識到打鐵必須自身硬，善於以時代發展要求審視自己、以強烈憂患意識警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重視自身建設，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒。



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習近平指出，目前世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在何去何從的十字路口。中共更必須持之以恆推進全面從嚴治黨。落實新時代黨的建設總要求，著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史處理程序中，始終成為堅強領導核心。

他又指，強國必須強軍，新征程上，必須全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快把軍隊建設成世界一流勁旅，為捍衛國家主權，維護世界和平作出更大貢獻。