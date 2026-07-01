建黨105周年︱習近平頒授七一勳章 發表講話向四代領導人致敬

慶祝中國共產黨成立105周年大會將於7月1日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。大會對全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織進行表彰。

11:16

中國共產黨105年的輝煌歷史令人自豪，但我們決不能驕傲自滿、止步不前。到本世紀中葉，我們要全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標。時間不等人！歷史不等人！全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，緊緊依靠和團結帶領全國各族人民奮進新征程、建功新時代，奮力創造新的歷史輝煌！

11:14

青年是實現中華民族偉大復興的生力軍。全黨要重視青年、關心青年、支援青年，為青年成長成才創造條件。新時代中國青年要堅定不移聽黨話、跟黨走，樹立遠大志向，勇擔時代重任，把個人追求融入黨和國家事業，只爭朝夕、不負韶華，在新征程上跑好歷史接力賽，用青春鋪路、讓理想閃光！

11:13

解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。



11:12

促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。新征程上，我們要全面精準、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支援港澳更好融入和服務國家發展大局。

11:11

強國必須強軍，軍強才能國安。新征程上，必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅定不移走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，高品質推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為維護世界和平與發展作出更大貢獻。

11:09

——堅定信心、接續奮鬥，必須持之以恆推進全面從嚴治黨。全面從嚴治黨永遠在路上。新征程上，必須全面貫徹新時代黨建思想，落實新時代黨的建設總要求，著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯絡，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領加強黨的各方面建設，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史處理程序中始終成為堅強領導核心。

11:07

——堅定信心、接續奮鬥，必須持續推動建構人類命運共同體。隨著百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在何去何從的十字路口。新征程上，我們要順應人心所向、大勢所趨，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動建構新型國際關係，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為世界和平與發展注入更多正能量。

11:06

——堅定信心、接續奮鬥，必須積極應對前進道路上的風險挑戰。我國發展正處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，需要時刻準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。新征程上，全黨必須強化憂患意識、堅持底線思維，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，提高科學預見變化、及時洞察風險、有效應對挑戰的能力，確保中華復興號巨輪劈波斬浪、行穩致遠。



11:04

——堅定信心、接續奮鬥，必須緊緊依靠人民創造歷史偉業。堅持和發展中國特色社會主義是全黨全國各族人民共同的事業。新征程上，全黨必須進一步提振幹事創業的精氣神，團結帶領全國各族人民開拓進取，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，完整精準全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，紮實推動高品質發展。要踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，不斷鞏固和發展各民族大團結、全國人民大團結、全體中華兒女大團結，充分激發億萬人民的積極性主動性創造性，凝聚起推進中國式現代化的磅礴力量。

11:01

「功崇惟志，業廣惟勤。」實現新時代新征程黨的使命任務，要求全體中國共產黨人堅定信心、接續奮鬥，不斷創造無愧於時代和人民的新業績。

——堅定信心、接續奮鬥，必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略。黨的基本理論、基本路線、基本方略是黨和人民經過艱辛探索取得的重大成果，是黨和國家事業的根本遵循。新征程上，全黨必須保持道不變、志不改的定力，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，深入貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，繼往開來、守正創新，做到不畏浮雲遮望眼、乘風破浪不迷航。

10:59

——注重強健自身，始終充滿生機活力。我們黨清醒認識到打鐵必須自身硬，善於以時代發展要求審視自己、以強烈憂患意識警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重視自身建設，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。

這些優秀特質，是中國共產黨為什麼能的關鍵密碼。我們要結合新的實際，把黨的優秀特質不斷發揚光大，確保黨永遠不變質不變色不變味，始終具有強大創造力凝聚力戰鬥力。

10:58



——敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心。我們黨堅持和發揚不怕犧牲、英勇鬥爭的精神，為了人民、國家、民族，為了理想信念，披荊斬棘、砥礪前行，無論敵人如何強大、道路如何艱險、挑戰如何嚴峻，總是毫不畏懼、絕不退縮，以任憑風雨來襲、我自巋然不動的鋼鐵意志鼓舞全國人民不斷從勝利走向勝利。

10:57



——順應發展潮流，始終走在時代前列。我們黨秉持高度的歷史自覺和寬廣的世界眼光，清醒把握中國國情和時代主題，積極識變應變求變，銳意開拓進取，推動黨的各項工作體現時代性、把握規律性、富於創造性，引領國家和民族在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展，成為當之無愧的時代先鋒、民族脊樑。

10:55

——勇擔歷史使命，始終掌握戰略主動。我們黨胸懷共產主義遠大理想、立志於中華民族千秋偉業，堅定地把歷史和人民賦予的重任扛在肩上，堅持長遠目標和階段目標相統一，適應社會主要矛盾變化確立中心任務，制定和實施正確的路線方針政策，確保牢牢掌握事業發展的領導權和主動權。

10:54

——深深植根人民，始終擁有堅實根基。我們黨牢記江山就是人民、人民就是江山，堅持立黨為公、執政為民，自覺踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，堅定地同人民站在一起、想在一起、干在一起，擁有任何風浪都動搖不了的堅實根基。

10:53

——矢志追求真理，始終把准前進方向。我們黨把馬克思主義作為改造主觀世界和客觀世界的強大思想武器，堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，注重在社會矛盾運動中揭示和運用真理，善於在實踐中檢驗和發展真理，不斷以新的理論指導新的實踐，確保黨和人民事業沿著正確方向前進。

10:52

人民是歷史的創造者，是真正的英雄。在這裡，我代表黨中央，向奮鬥在各條戰線的全國人民和各界人士，致以崇高的敬意！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候！向一切同中國人民友好相處，關心支援中國革命、建設、改革事業的各國人民和朋友，致以衷心的謝意！

中國共產黨之所以能夠在105年奮鬥中不斷鑄就輝煌，歷史和人民之所以選擇中國共產黨，根本在於我們黨具有其他政黨和政治力量無可比擬的優秀特質。

10:48

105年來，我們取得的一切成就，是一代又一代中國共產黨人團結帶領中國人民不懈奮鬥的結果。以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳！我們向他們表示崇高的敬意！

此時此刻，我們深切懷念毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家和江澤民同志，深切懷念為民族獨立、人民解放和國家富強、人民幸福前僕後繼、犧牲奉獻的革命先烈、仁人志士。他們為國家和民族建立的豐功偉績永載史冊！他們的崇高精神永遠銘記在億萬人民心中！

10:47



105年不懈奮鬥，深刻影響了世界歷史處理程序。我們黨始終站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，以自強不息的奮鬥深刻改變了世界發展的趨勢和格局。今天，黨領導人民推進中國式現代化，創造了人類文明新形態，拓展了開發中國家走向現代化的途徑。我們推動建構人類命運共同體，為解決人類重大問題貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量。黨領導的社會主義中國，被公認為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

105年不懈奮鬥，鍛造了強大的中國共產黨。我們黨牢記馬克思主義政黨的性質宗旨和奮鬥目標，大力弘揚偉大建黨精神，歷經磨難鬥志彌堅，千錘百煉更加堅強。今天，我們黨已經發展成為具有重大全球影響力的世界第一大執政黨，得到人民衷心擁護和支援，是中國特色社會主義事業的堅強領導核心，完全無愧為偉大光榮正確的黨。

10:44

105年不懈奮鬥，展示了馬克思主義的強大生命力。我們黨堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，不斷推進馬克思主義中國化時代化，形成毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想，極大豐富和發展了馬克思主義。今天，中國特色社會主義事業的蓬勃生機和旺盛活力，充分檢驗了馬克思主義的科學性和真理性，充分展現了馬克思主義的人民性和實踐性，充分彰顯了馬克思主義的開放性和時代性。



10:42

105年不懈奮鬥，開闢了實現中華民族偉大復興的正確道路。在革命、建設、改革和新時代的偉大實踐中，我們黨領導人民歷盡千辛萬苦，成功開闢和堅持了中國特色社會主義道路，僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。今天，中華民族偉大復興勢不可擋，展現出前所未有的光明前景。

10:41

習近平表示，105年不懈奮鬥，從根本上改變了中國人民的前途命運。我們黨領導人民經過波瀾壯闊的偉大鬥爭，推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，建立人民當家作主的新中國，徹底結束舊中國半殖民地半封建社會的歷史，實現人民生活從溫飽不足到總體小康再到全面小康的歷史性跨越。今天，中國人民已經把命運牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更加美好的未來。

10:38

習近平指，105年前，在中國人民和中華民族的偉大覺醒中，在馬克思列寧主義同中國工人運動的緊密結合中，中國共產黨應運而生。從此，中國人民和中華民族有了最可靠的主心骨，內憂外患、積貧積弱的中國開啟了翻天覆地的歷史巨變。

他說，105年來，我們黨始終堅守為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命，深刻洞察世界發展大勢，精準把握各個歷史時期社會主要矛盾變化，團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩

10:35

習近平開始發表重要講話。

習近平在大會上發表重要講話。央視

10:30

「七一勛章」獲得者吳亞琴發言。

「七一勛章」獲得者吳亞琴。央視

10:25

習近平為全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織代表頒獎。

習近平向全國優秀共產黨員頒獎。央視

10:22

蔡奇宣布，在慶祝中國共產黨成立105周年之際，為表彰先進、弘揚正氣，激勵廣大黨員和各級黨組織創先爭優、建功立業，黨中央決定，授予吳建平等141名同志、追授顧誦芬等8名同志「全國優秀共產黨員」稱號，授予孟二梅等150名同志「全國優秀黨務工作者」稱號，授予北京市生態環境局大氣環境處黨支部等399個基層黨組織「全國先進基層黨組織」稱號。



10:18

蔡奇宣讀《中共中央關於表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織的決定》。

10:12

習近平向「七一勛章」獲得者頒授勛章。

10:11

禮兵護送「七一勛章」入場。

10:04

中共中央政治局常委、中央書記處書記、黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會主任蔡奇宣讀《中共中央關於授予『七一勛章』的決定》。

習近平等領導人出席大會。楊浚源攝

國家領導人進場。央視

習近平出席建黨105周年大會。央視





10:00

早上10時，大會開始，國務院總理李強介紹出席大會的領導人，包括中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希同志，國家副主席韓正同志。

警員開路護送嘉賓前往人民大會堂，參加慶祝中共成立105周年大會。新華社

大批媒體在人民大會堂準備採訪慶祝中共成立105周年大會。楊浚源攝