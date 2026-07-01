建黨105周年︱習近平：提升港澳依法治理效能 促進經濟社會發展

中共中央總書記習近平今日（1日）上午在慶祝中國共產黨成立105周年大會發表講話，提到港澳時，他強調要「提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。」

團結廣大台胞推進統一

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習近平說：「促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。新征程上，我們要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。」

對於兩岸，他說：解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。