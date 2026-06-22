江蘇失業青年外賣備註「一天就指望這頓」 老闆窩心留言吸逾4000萬流量

江蘇有青年剛剛失業又被欠薪，點選¥12.8元的外賣炒飯，備註「一天就指望這頓」，希望店家發善心「加底」。豈料青年收到外賣後，卻見盒子表面有老闆手書「來我這當學徒吧」。暖心又霸氣的回覆，在網上迅即吸獲逾4000萬次瀏覽量。

原意望炒飯能「加底」

江蘇無錫網民「6°Vine」萬先生，6天前發帖，表示近期失業，又遭前僱主拖欠薪金，令經濟緊張，一天只吃一餐即食麵已連續一天。所以在點¥12.8元的炒飯外賣時備註，「一天就指望這一頓了」，原意是希望遇上善心老闆，可以多加份量，讓自己吃飽一點。

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萬先生沒想到，當他收到外賣時，除了是一碗超重的炒飯外，外賣碗上還有手寫的「來我這當學徒吧！」的工作邀約，令萬先生感動得不得了。

萬先生將他的奇遇在網上分享，短片即瘋傳，至今已有逾4000萬次瀏覽，343.9萬個點讚、46.9萬次轉發，網民紛紛留言，「這一招對於一個人在外上班的人來講，簡直了，突如其來的關心真的會哽咽」、「當代網友的善良程度」、「善良真是這個世界的小小奇蹟」、「這米飯有人味」。

網民湧入留言稱讚店家急叫停

網民更在外賣平台找到涉事店家＠張山野炒飯無錫新吳店，大量留言給好評，又以點餐支持，令店家忙得不可開交。



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突如其來的網上人氣，令張山野也拍片回應，強調自己只是舉手之勞，「出門在外，誰不會遇到點困難呢，都不容易」，呼籲網民不要再發訊息給他，因工作忙，來不及回覆。

據網民指，平台上顧客給店家留言，惹不在限時內回覆，會被扣分。