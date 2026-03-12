Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

幼童遭餅乾哽喉面色泛紫 美團車手棄單勇救逃鬼門關︱有片

上海松江昨日（10日）發生暖心一幕，美團外賣騎手侯海富在送餐途中，偶遇一名被餅乾卡住喉龍的幼童，果斷出手施救，寧冒著被罰的情況下放棄訂單將其送院。事件曝光後，獲大量網民讚許。 

《瀟湘晨報》報道，侯海富今日（11日）表示，自己當時往食店取餐時，發現一名幼童因異物卡喉面色發紫、意識模糊。侯海富即用「海姆立克急救法」施救，成功餅乾從小孩的喉嚨排出。孩子雖恢復啼哭，但身體狀態依舊不佳，為爭取救治時間，侯海富即抱起孩子，騎上電瓶車送往就近的醫院進行治療。

閉路電視拍下侯富送幼童到醫院的情況。《新京報》
侯海富在救護車到抵達前，已將幼童送往附近醫院。《新京報》
拒接受家人送出利是

幼童父親事後打算給侯海富紅包，以示感請，但侯都婉拒。

救人讓侯海富負責配送的三個訂單超時，事後前往派出所備案，警方為其發出相關證明。美團平台隨即為其撤銷了超時違規記錄，對他的善舉予以肯定和支持。

對於今次成功救人，同樣身為人父的侯海富表示，沒想那麼多，只想趕緊救人，強高只要孩子平安無事就好，同時還叮囑不要責備受到驚嚇的孩子母親。

美團騎手保障事務相關負責人表示，目前，已經為騎手申請了見義勇為「先鋒騎手」獎勵，相關獎狀和獎金很快會頒發給騎手。

 

 

 

