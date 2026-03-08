Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沖繩奇遇︱中國人「無錢」搭巴士 好心小女孩窩心塞1000日圓

近日，小紅書博主「魚魚」在網上分享一件自己在日本沖繩的暖心事件。

「魚魚」表示，自己當日在沖繩時，在巴士站等車，然後一名外表似初中生或小學生的女孩同樣等車。對方走近問「魚魚」在等哪一班車，由於自己不懂日語，所以用英語回應和給手機對方看。女孩就表示，她也是等同一班車。

「魚魚」表示，上車時並不知道付費的程序，正當要投錢時，司機卻不讓她投，「魚魚」還以為不接受現金，打算拿出信用卡之際，女孩說了「after」，她才知道下車再投幣。

「魚魚」在小紅書分享自己在沖繩搭巴士的奇遇。小紅書@魚魚
小女孩下車前將紙條和1000日圓紙幣塞給「魚魚」。小紅書@魚魚
「魚魚」估計女孩或以為她錢不夠，上車後坐在其前面寫東西，等女孩下車時，對方突然走近，然後塞給我一個紙條和1000日圓的紙幣。「魚魚」當時即打算將錢還予對方，但是她拒絕接受就直接下車離開。

「魚魚」細看紙條寫道：「You can use this 1000 yen note for the bus.Thank you for coming to Okinawa.Have a nice day.」下款寫有名字：「Sasara」。
「魚魚」指，看過紙條後感動得眼淚都要掉下來，她明言會一直珍藏該張紙幣，永遠不會花掉它。
 

