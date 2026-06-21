Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不是AI︱長沙地鐵口3途人遭撞到飛起 肇事狂牛即處「極刑」︱有片

即時中國
更新時間：14:42 2026-06-21 HKT
發佈時間：14:42 2026-06-21 HKT

湖南長沙21日凌晨，發生狂牛鬧市撞人事件。一隻在街市待售的黃牛受驚逃出，在附近地鐵站口亂衝亂撞，將3名路人撞飛受傷。涉事黃牛已遭宰殺處理。

牛肉批發商走失

網傳影片所見，一隻高至成人肩部的黃牛，21日凌晨在長沙地鐵5號線萬家麗站4A出口狂奔。目擊者指，受驚的黃牛從附近批發街市衝出，之後在街上亂衝，見此情形，途人紛紛走避。

湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。抖音

期間，黃牛先後在地鐵站口將兩名途人撞到拋飛半空，之後再轉頭走向萬家麗路方向，繼續頂傷一人。

根據風芒新聞報道，涉事黃牛走失自馬王堆海鮮水產市場一牛肉批發商戶，由商戶自行報警。肇事黃牛已經被宰殺，警方正進行善後工作，目前未知3名傷者具體情況。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2026-06-20 14:30 HKT
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-20 13:15 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
8小時前
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
突發
3小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
22小時前
六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
18小時前
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
社會
8小時前
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
申訴熱話
5小時前