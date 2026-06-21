不是AI︱長沙地鐵口3途人遭撞到飛起 肇事狂牛即處「極刑」︱有片
更新時間：14:42 2026-06-21 HKT
發佈時間：14:42 2026-06-21 HKT
發佈時間：14:42 2026-06-21 HKT
湖南長沙21日凌晨，發生狂牛鬧市撞人事件。一隻在街市待售的黃牛受驚逃出，在附近地鐵站口亂衝亂撞，將3名路人撞飛受傷。涉事黃牛已遭宰殺處理。
牛肉批發商走失
網傳影片所見，一隻高至成人肩部的黃牛，21日凌晨在長沙地鐵5號線萬家麗站4A出口狂奔。目擊者指，受驚的黃牛從附近批發街市衝出，之後在街上亂衝，見此情形，途人紛紛走避。
期間，黃牛先後在地鐵站口將兩名途人撞到拋飛半空，之後再轉頭走向萬家麗路方向，繼續頂傷一人。
根據風芒新聞報道，涉事黃牛走失自馬王堆海鮮水產市場一牛肉批發商戶，由商戶自行報警。肇事黃牛已經被宰殺，警方正進行善後工作，目前未知3名傷者具體情況。
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