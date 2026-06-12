世界盃2026｜LABUBU驚喜亮相開幕式成中國元素焦點 網民笑稱「替國足圓夢」｜有片

2026年美加墨世界盃於香港時間6月12日凌晨在墨西哥城阿茲特克體育場正式拉開帷幕。開幕式上，一棕一藍兩隻頭戴尖耳、露出鋸齒大白牙的LABUBU人偶身穿定製世界盃球衣驚喜登台，共同托起迷你大力神盃。這是世界盃歷史上首個受邀亮相的中國原創潮玩IP，LABUBU的出現瞬間點燃全場氣氛，相關話題迅速登上多國熱搜。

萌趣登場掀熱議

開幕式中段，兩隻LABUBU人偶以「最萌球迷」姿態登場，一隻舉着捧花、一隻舉着爆米花，嬉戲打鬧後共同托起迷你大力神盃。看台上球迷紛紛指着手機屏幕拍照，有人還從包上取出掛件合影。社交平台上，「LABUBU都進世界盃了」迅速登上熱搜。

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據了解，LABUBU來自THE MONSTERS精靈天團，由中國香港藝術家龍家升於2015年創作。此次亮相並非簡單「客串」——今年4月，泡泡瑪特（POP MART）已推出LABUBU×FIFA世界盃聯名系列；5月，LABUBU更出演世界盃官方單曲MV，成為世界盃歷史上首個登上官方MV的潮玩IP。

「中國隊首發」成網絡熱話

本屆世界盃，中國男足再次無緣決賽圈，但中國元素無處不在——46歲的中國國際級裁判員馬寧將以主裁判身份執法本屆世界盃，成為首位連續執法兩屆世界盃的中國裁判；賽事官方足球來自深圳；各類紀念品七成來自義烏。

LABUBU在開幕式登場後，內地社交平台隨即出現「#中國隊首發 LABUBU馬寧#」的熱搜話題。有網民笑稱：「國足沒進世界盃，LABUBU替咱們圓夢」、「馬寧身後不是空無一人，還有LABUBU」。

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世界盃「遇冷」LABUBU肩負暖場使命

值得留意的是，本屆世界盃球票銷售並不理想。據財聯社報道，國際足聯官方轉售平台上掛牌出售的門票達17.6萬張，主要集中在小組賽階段。有分析指出，高昂票價及部分比賽因擴軍至48隊而觀賞性下降，影響了球迷的觀賽意欲。

在此背景下，LABUBU的出現被視為世界盃官方吸引年輕觀眾的「氣氛組」策略。有評論指出，LABUBU讓觀眾情緒價值提升的使命有目共睹，其「暖場效應」成功為本屆世界盃創造了極具話題度的開局。