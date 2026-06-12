世界盃2026｜深圳打入決賽周？ 比賽官方用球、場館LED屏幕做代表

美墨加世界盃正式揭幕，綠茵場上雖然沒有中國男足的身影，但中國「深圳智造」強勢登場。內地傳媒報道，本屆世界盃的官方用球「三重浪」（Trionda）就產自深圳企業，多個賽場使用的巨型LED顯示屏，也由多家深圳公司提供。

相關新聞：世界盃2026｜內地熱情大減 華企贊助額斷崖式挫7成

據深圳衛視報道，作為本屆世界盃的官方用球，「三重浪」自公布後就成為焦點。它採用了史上最少的4片拼皮結構，內部嵌入先進的500赫茲運動傳感晶片，幫助裁判在越位等判罰中作出更為科學的判斷，被認為是劃時代的足球產品。

而「三重浪」的誕生地，就在深圳光明區一家阿迪達斯（adidas）代工廠。兩年間，這家深圳企業依托自研的熱粘合工藝等多項核心技術，負責為美加墨世界盃研製官方比賽用球，面板自動化覆膜、精準切割印刷、無縫粘合成型。

世界盃2026｜官方Trionda比賽用球內嵌先進運動傳感晶片。

相關新聞：夏蘭特ｘ王老吉︱代言普通話問好 洗腦廣告歌瘋傳︱有片

本屆世界盃的比賽用球，全部來自於這家深圳企業，將覆蓋支持決賽周的全部104場正式比賽。實際上，這家深圳企業已先後為5屆世界盃、4屆歐洲國家盃等頂級賽事供應官方用球。

坐在偌大的綠茵球場看球，屏幕至關重要。加拿大溫哥華BC Place體育館，落地超600平方米的中央LED漏斗屏，它是加拿大現階段規模最大的場館懸掛式顯示系統，將承擔7場世界盃正賽的賽事播報、商業展示、現場氛圍烘托等關鍵任務。

世界盃2026｜加拿大溫哥華BC Place體育館。 美聯社

這塊漏斗屏同樣誕生於深圳，由深圳本土企業艾比森承建。另一家深圳企業洲明科技，則為美國、加拿大、墨西哥三地比賽場館，提供硬件加軟件的體育光顯解決方案服務。其中，LED顯示屏面積近1000平方米，包含墨西哥瓜達拉哈拉體育場等比賽場館。