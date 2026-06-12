世界盃2026｜中國球迷赴墨觀賽遭持槍搶手袋 網紅「退錢哥」機場搭的士「被宰」

2026年美加墨世界盃揭幕在即，墨西哥城發生中國觀賽旅客遇劫事件。當地時間6月10日深夜，一批赴墨觀看世界盃的中國公民在墨西哥城國際機場附近道路遭持槍搶劫。中國駐墨西哥使領館已第一時間向墨方表達關切，要求全力破案，並連發兩次安全提醒。

使館連發兩次安全提醒

據中國駐墨西哥大使館微信公眾號消息，事發後使館已發布緊急安全提醒，並於6月11日再次發布特別提示，呼籲在墨中國公民提高防範意識。

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使館提醒內容包括：

夜間出行提高警惕，切勿露富；勿隨身攜帶大量現金、首飾等貴重物品；在公共場合避免暴露財物。

妥善保管個人證件，避免與現金、貴重物品集中存放，以免影響後續行程。

如遇極端事件，務必以人身安全為先，確保安全後立即撥打911報警，並及時聯繫使領館。

墨西哥治安形勢嚴峻

墨西哥治安狀況一直備受關注。就在世界盃開幕前夕，墨西哥西部米卻肯州發生一宗針對警方的伏擊槍擊事件，造成5名警察死亡、5名警察受傷。

為迎接世界盃及保障全球球迷安全，墨西哥政府在墨西哥城、蒙特雷和瓜達拉哈拉三座城市部署近10萬名警察、士兵和安保人員，並動用約2,500輛軍用和民用車輛、24架飛機，配備反無人機系統，全面覆蓋體育場館、球迷區、機場及交通樞紐。

內地網紅機場疑「被宰」

與此同時，知名體育博主「退錢哥」（何勝）6月10日在社交平台分享其在墨西哥機場的打車經歷。他原計劃乘坐Uber前往酒店，但在機場選擇了搭的士，上車後查詢發現該行程收費高達680墨西哥比索（約264元人民幣），而同路線Uber預估價格僅約59比索（約26元人民幣），兩者相差超過十倍。他調侃道：「墨西哥，你這見面禮給得太大了吧。」

隨着世界盃臨近，大量球迷和媒體記者將陸續前往墨西哥、美國和加拿大。此經歷提醒赴墨觀賽的球迷，抵達機場後可提前對比網約車平台價格，謹防機場的士「宰客」行為。