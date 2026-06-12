世界盃2026︱杭州咖啡店老闆邀4千人觀揭幕戰 零人到場整晚「拍烏蠅」

2026世界盃今日凌晨開鑼，在浙江杭州蕭山機場旁一間咖啡店本想藉揭幕戰大賺「通宵球迷經濟」。店主提早半個月部署，架設大型屏幕投影並備足酒水，更群發邀約4000名熟客。未料等到6月12日凌晨3時揭幕戰打響，全店入座率竟然為零。老闆最終無奈獨自坐下看完整場比賽，意外度過了一個「無人喝彩」的孤獨球賽夜。

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「看了球賽和日出」也是收穫

咖啡店老闆只能自己看完開幕戰。觀起茶咖.看飛機觀景店@小紅書

咖啡店老闆只能自己看完開幕戰。觀起茶咖.看飛機觀景店@小紅書

咖啡店老闆只能自己看完開幕戰。觀起茶咖.看飛機觀景店@小紅書

根據內媒《潮新聞》報道，杭州蕭山機場跑道旁的咖啡店「觀起茶咖」老闆趙沖，看準世界盃商機，提早半個月斥資數千元人民幣增設大型投影、囤積大批酒水零食，並推出80元（人民幣，下同）觀賽套餐，準備在揭幕戰當晚迎來大生意。

賽前一晚，他更向4000名熟客群發訊息宣傳，甚至豪言「只要來一個客，就啤酒零食全免費」。

未料現實卻極其尷尬。凌晨3時揭幕戰開踢，店內入座率竟然為「0」。期間趙沖多次看見有車輛駛近，卻都在門口掉頭離去。

出於開店的誠信，他拒絕提早關門，索性搬椅子坐下，成了全店唯一的觀眾。賽後清晨，迎接他的是漫天朝霞，他豁達感嘆：這一夜雖沒賺到錢和人氣，但「看了球賽與日出」也是一種收穫。

守了一夜孤獨，轉機在白天到來。12日上午的第二場比賽，店裡終於迎來了兩位顧客打破悶局。趙沖透露，咖啡店平時周末客流達兩三百人，而且店內的賞球活動完全沒有設定最低消費，不花一分錢也能免費入場。

在12號早上，咖啡店老闆終迎來兩位客人。觀起茶咖.看飛機觀景店@小紅書

在12號早上，咖啡店老闆終迎來兩位客人。觀起茶咖.看飛機觀景店@小紅書

面對開局冷清，他對接下來的周末黃金檔期依舊充滿信心，堅定表示：「今天沒有顧客，不等於明天沒有，我會堅持等下去。」