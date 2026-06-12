白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片

顧客一定是上帝？內地有火鍋店錯誤送上含糖汽水，遭3名男子吃飽飲光後，以有人患糖尿病為由追究責任，要求侍應免單。事件在網上引發熱烈討論，許多網民也指責涉事顧客企圖白嫖且態度惡劣，貪心和囂張的嘴臉，只懂欺負弱勢的服務員，「這病（糖尿病）沒白得」。

網民：活該有糖尿病

網絡近日瘋傳的影片，顯示有3名男子在一家火鍋店吃畢涮羊肉，其中一名戴眼鏡穿灰色上衣的靠牆男子，與店員互持手機拍攝，灰衣男不斷質問店員，「我點的是有糖的，還是無糖的」、「剛才你都他Ｘ的都承認了」、「做錯了事就得付出代價」。

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據網上消息指，該枱食客有人自稱患有糖尿病，但用手機點選了無糖雪碧後，侍應卻錯誤送上有糖的汽水，聲稱誤喝後影響健康，於是在用餐完畢後，要求店方把消費全免單。

另一名禿頭眼鏡男，則拿出電子菜單確認原本點選的是無糖雪碧，不斷質問店員「這件事是誰的責任」、「怎麼來承擔這件事」、「提出什麼解決方案」。



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店員不堪壓力後，詢問是否可以「打個折」解決，灰衣男即臉露笑意，得戚的連環追問，「打幾折，打多少」、「你說呀有點誠意」。

最終店員提出全單打五折，灰衣男一聽即表示：「行啊，其實你說六拆我都同意」。



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影片在社交平台熱傳，大量網民湧入留言，「就是故意找事」、「白食黨」、「物以類聚，相由心生」、「最近白嫖怪特別多」、「可樂上來了沒有發現是正常可樂嗎？還是為了免單把有糖的喝了？」、「有糖尿病就趕緊把錢付瞭然後回家等死啊」、「活该得糖尿病」、「怎麼有臉錄影」、「丟人，還理直氣壯要免吃」。但也有網民，擔心影片是擺拍騙流量。

目前，尚未有涉事食店或當地官方有回應。