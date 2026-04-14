生仔要考牌︱陝西家長集體退污糟衫 店家「PO」學生演出片證「白嫖」

內地再有學生家長濫用網購的「7天無理由退貨」企圖「白嫖」。陝西一中學的家長，以天雨取消活動為由，將大批污糟的演出服退貨。店主翻出學生綵排影片質疑有人講大話。事件引起輿情關注後，校方指事件為家長個人行為，經勸導已取消退貨，會全額付演出服費用。

校方已勸家長誠信處事

浙江湖州網店負責人徐先生向《瀟湘晨報》反映，4月初向陝西商洛市的顧客售出20套演出服，但截至4月10日下午3時，已收到11套退貨。



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陝西有中學生使用演出服後集體退貨，引起爭議。瀟湘晨報

陝西有中學生使用演出服後集體退貨，引起爭議。瀟湘晨報

陝西有中學生使用演出服後集體退貨，引起爭議。瀟湘晨報

校方指已勸涉事家長誠信處事。

徐先生指，退回的演出服大部份也有明顯污漬，甚至有破線等情況。有退貨家長聲稱，活動因天氣原因取消。

徐先生指，該款童裝演出服是其獨家。根據線索，鎖定購買他家產品的是陝西省商洛市丹鳳縣初級中學的學生。而該校4月8日至9日舉行校園文化藝術節，網上亦出現有學生集體穿著其發售的演出服在台上綵排及表演。

他質疑，學生家長濫用機制，將已使用及破損的演出服退貨來「白嫖」。

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對此，網網留言指「有爛人和有縱容爛人的機制並不衝突」、「請問這樣的家長能教育出什麼品行的孩子」、「家長和學校沒有一個起到教育孩的好作用」、「平台不能一味著幫助使用者，使用者侵權就讓使用者承擔責任」、「學校如果沒錢給表演的孩子提供服裝店就不要搞演出」、「哪兒都有沒基本誠信的聰明人」。

丹鳳縣教體局工作人員指，有家長在演出後因對服裝不滿，將所購表演服申請退貨。局方知悉事件後，已第一時間聯絡涉事家長，講明誠信處事原則，勸導家長主動協商處理。目前，學生家長已取消退貨申請，全額支付了服裝款項。