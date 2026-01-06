家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購

網購平台的無理由退貨再引起爭議。山東有網店發帖投訴，出售40套表演服被家長退回28套，而且許多已剪牌及有污漬，不滿有人貪心白嫖。事件在網上酵後，涉事小學表示願意把表演服回購，但要商家將投訴片落架。

山東網店韓先生日前拍片投訴，指元旦前售出40套學童表演服到福建，但日前卻被人以無理由退回28套。檢查之下，許多表演服已被人剪牌和布滿污漬，明顯已經被人穿著使用。



福建有小學家長濫用無理由退貨，將大批已穿著的表演服退回。極目新聞

韓先生心生不忿，在網上搜索後發現，福建寧德市壽寧縣某小學（壽寧縣東區小學）在元旦表演中，有學生正正是穿著他出售的同款衣服表演，質疑「你們穿得蠻好的，為什麼給我退來了呢？」

事件在網上再次獲許多網民留言，紛紛批評涉事家長做了最差的身教，濫用無理由退貨的漏洞，「白嫖已缺德，還要弄髒要人怎二次出售？」



韓先生4日下午向極目新聞表示，涉事學校已主動聯絡他，表示願意回購該28套被退回的表演服，但希望韓先生將相關短片下架。

同日，壽寧縣教育局工作人員確認，早前收到相關商家投訴，經了解，購買表演服是學生家長自發行為，並非學校統一購買，「家長就是想讓演出更突出一點，讓班級拿個名次，所以他們很重視這個事情。」目前他們暫時還不清楚學校的具體解決方案。