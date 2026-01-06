Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購

即時中國
更新時間：18:30 2026-01-06 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-06 HKT

網購平台的無理由退貨再引起爭議。山東有網店發帖投訴，出售40套表演服被家長退回28套，而且許多已剪牌及有污漬，不滿有人貪心白嫖。事件在網上酵後，涉事小學表示願意把表演服回購，但要商家將投訴片落架。

山東網店韓先生日前拍片投訴，指元旦前售出40套學童表演服到福建，但日前卻被人以無理由退回28套。檢查之下，許多表演服已被人剪牌和布滿污漬，明顯已經被人穿著使用。

相關新聞：退貨白嫖︱海南婦網購羽絨服7天後退回 店主怒斥：衫袋有哈爾濱機票

福建有小學家長濫用無理由退貨，將大批已穿著的表演服退回。極目新聞
福建有小學家長濫用無理由退貨，將大批已穿著的表演服退回。極目新聞
福建有小學家長濫用無理由退貨，將大批已穿著的表演服退回。極目新聞
福建有小學家長濫用無理由退貨，將大批已穿著的表演服退回。極目新聞

韓先生心生不忿，在網上搜索後發現，福建寧德市壽寧縣某小學（壽寧縣東區小學）在元旦表演中，有學生正正是穿著他出售的同款衣服表演，質疑「你們穿得蠻好的，為什麼給我退來了呢？」

事件在網上再次獲許多網民留言，紛紛批評涉事家長做了最差的身教，濫用無理由退貨的漏洞，「白嫖已缺德，還要弄髒要人怎二次出售？」

相關新聞：大閘蟹︱AI合成照稱買8死6申「僅退款」 廣州白嫖買家騙¥195行拘8日

韓先生4日下午向極目新聞表示，涉事學校已主動聯絡他，表示願意回購該28套被退回的表演服，但希望韓先生將相關短片下架。

同日，壽寧縣教育局工作人員確認，早前收到相關商家投訴，經了解，購買表演服是學生家長自發行為，並非學校統一購買，「家長就是想讓演出更突出一點，讓班級拿個名次，所以他們很重視這個事情。」目前他們暫時還不清楚學校的具體解決方案。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
7小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
10小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
22小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
11小時前