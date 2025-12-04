Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大閘蟹︱AI合成照稱買8死6申「僅退款」 廣州白嫖買家騙¥195行拘8日

即時中國
更新時間：18:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-04 HKT

內地電商「僅退款」毋須退貨的漏洞，常有人利用來白吃白喝。江蘇有大閘蟹商，發現有買家利用AI合成假照片，訛稱買的8隻大閘蟹死了6隻，申請「僅退款」成功獲退回¥195，最終買家被揭穿造假，被警方行政拘留8日。

籲電台主動向「白嫖」追責

江蘇電商高女士早前發片，表示有買家在11月17日，聲稱在她處買了8隻大閘蟹，當中死了6隻，並提供照片及影片作證，成功「僅退款」退回¥195。

相關新聞：網購「僅退款」漏洞︱上海17歲少年騙逾 ¥400萬 吃喝請客扮大哥判囚6年

高女士指，事後細看相關「死蟹」照及影片，發現疑似AI合成，於是在網上發片聲討。不料，涉事買家以侵犯私隱為由反投訴。

本想息事寧人，不再追究的高女士，之後卻收到私信威脅她的人身安全，於是高女士便取證追責。

高女士3日指，11月28日託朋友到廣州報案，對該以AI造假的顧客追究，經警方調查，決定給予該當事人行政拘留八日的行政處罰，追繳違法所得人民幣195元。

針對AI造假申請「僅退款」問題，高女士希望電商平台能建立識別機制，以及由電商追究「白嫖」的顧客，保障商家。

 

↓立即下載星島頭條App↓

