退貨白嫖︱海南婦網購羽絨服7天後退回 店主怒斥：衫袋有哈爾濱機票

網購平台的「僅退貨」政策，惹來許多民眾貪便宜白嫖，用完人家商品便退貨退款。近日有網店投訴，有海南的女客戶，買入長款羽絨服7日後退貨，衫內滿布油污外，衫袋還有去哈爾濱的機票。

反投訴店家洩私隱

浙江有網店商家日前發片，指有海南的女消費者早前以633元人民幣買了件長款羽絨服，但在7日後，她以吊牌打結為由，指衣服是二次銷售，要求退貨。

相關新聞：魔高一丈｜「巨型吊牌防退貨」傳遭破解 內地服裝電商如何防「白嫖」？

店家否認衣服是二手再銷售，解釋是入包裝袋時把吊牌弄反，但仍同意退款退貨。

不過，店家收到蘇姓女消費者退回的衣服時，發現衣服多處沾有油漬，明顯被穿過，而且衣袋內還留有蘇女士購入羽絨服後，前往哈爾濱的機票。店主相信對方在「白嫖」，買了羽絨服去北方旅遊後借口退款，怒批對方「是活不起了嗎」。

短片在網上引發網民熱評，紛紛斥責涉事的蘇女士缺德貪心，有人甚至憑機票的資料，找到對方的社交媒體賬號，令蘇女士收到許多指責留言，被逼關停。

蘇女士之後以侵犯私隱為由，反投訴相關店主，令平台一度打算永久關停該網店。



相關新聞：同一客戶「僅退款」225個包裹 商家損失5萬多元怒報警

事後，涉事網店解釋，相關短片並非自己所發，相信是供應商收到退回的羽絨服後，過於生氣才拍了短片並流出網絡。

店主表示已和蘇女士達成和解，平台亦未將其網店關停。

遭千夫所指「白嫖」的蘇女士向媒體辯稱，12月17日，她帶著羽絨服從三亞前往哈爾濱，落地時穿上羽絨服，把登機牌順手裝入口袋，「我只穿過一次，是從機場到酒店路上，然後再沒有穿過。」此外，她說在第7天退貨不是想白嫖，只是因為她尚在哈爾濱未返回，登機牌是無意間遺漏在口袋的。

對於蘇女士辯解，網民普遍不相信，質疑「要退貨還把衣服由南帶到北？」