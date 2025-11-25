魔高一丈｜「巨型吊牌防退貨」傳遭破解 內地服裝電商如何防「白嫖」？

內地服裝電商近來掀起「巨型吊牌防退貨」潮，許多衣服上掛著A4紙大小的硬質吊牌、密密麻麻的警告文字、拉鏈上的密碼鎖，看似離譜，這些實際上是服裝電商的「防退神器」，以對抗著完退貨的「白嫖黨」。不過才推出沒多久，竟有賣家承認，被消費者破解了，令他們相當無奈。

巨型吊牌難解決信任危機

據《南方日報》報道，四川某吊牌生產商的數據顯示，今年「雙十一」前三個月，這類吊牌的訂單量高達七八十萬套，巨大的需求背後是商家被惡意退貨逼到牆角的無奈。巨型吊牌的橫空出世，根源是商家扛不住穿完再退的「白嫖黨」而進行的被動自救。廣州一名從事女裝網店的李小姐表示，賣場年銷售額約800萬元（人民幣，下同），但退貨率高達75%，其中部分確為品質問題，但也存在大量「穿夠七天再退」的情況。

這類事件並不少見，「經典」的例子是山東菏澤一名賣家指出，沈陽某職校60多名學生在4月底集體購買衣服，參加運動會後又以「品質問題」為名集體退貨，商家收到的衣服滿是草屑泥巴，該連結因此被平台封禁三個月，損失約8000元。

此外，有網店賣家分享，曾遇到買家以「品質問題」要求退款，退回的卻是掉包的廉價拖鞋；向平台投訴時，卻被要求提供開箱影片等難以事前準備的證據，最終平台僅象徵性「各打五十大板」，仍扣除店家部分款項，使原本微利的生意雪上加霜。

七天無理由退換貨制度本意是保障消費者後悔權，卻在實際執行中被濫用，部分「白嫖黨」利用規則漏洞，惡意退貨，讓商家苦不堪言。巨型吊牌單套成本低至兩毛，數據顯示，能將惡意退貨率從42%降至18%，對於一些小本經營的商家來說，無疑是性價比極高的「防白嫖」神器。

巨型吊牌已引發道德爭議的連鎖反應。近日，吉林鄧女士因背包上有吊牌被網友揣測為「惡意退貨」者，遭受「網暴」，甚至被嘲諷「吊牌姐」。但隨後，鄧女士發視頻澄清，背包上的吊牌實為失聯兒童尋親卡，呼籲網友理性看待。

然而，巨型吊牌並非萬靈丹。有網友表示其同事曾「反向操作」，直接用夾子把吊牌夾到衣服內側，照樣穿了好幾天，再退貨。

吊牌爭議，表面是商家與少數鑽空子消費者的博弈，實際上是電商退貨機制失衡導致的必然結果。據報道，已經有人想出各種辦法來破解「巨型吊牌」，如果這一招失靈了，商家只能繼續升級防禦，想辦法壓縮退換貨空間。惡性循環之下，正常消費者的購物體驗持續下滑，最終沒有贏家。平台應避免偏袒買方，建立買賣雙方權責對等的規則。