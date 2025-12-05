同一客戶「僅退款」225個包裹 商家損失5萬多元怒報警

內地電商平台「僅退款不退貨」服務推出後，常有貪心民眾濫用。近日，廣州的時女士發布短片，稱自己被同一位買家利用平台漏洞「僅退款」225個快遞，損失5萬多元（人民幣，下同）。時女士已經報警立案。

為何被「僅退款」225個快遞才發現？時女士表示，這位買家每次會在店舖購買多樣商品，商品價格從十幾元到幾百上千元不等，然後在快遞還未簽收時，將貴價商品申請僅退款「攔截快遞」，再將低價商品的面單與貴價商品交換，把低價商品當成貴價商品退回。

商家發片申訴遭同一客戶「僅退款」225個包裹。

時女士稱，在曝光此事後，她收到多位商家私信，稱疑似遇到同一個買家。時女士透露，該買家私信自己「求諒解」，還轉了賬，但她並未接受。時女士認為該買家應該對自己的行為負責，「成年人應該得到應有的判罰」。目前，警方正在調查中。

商家展示警方發出的受案回執。

依照內地法規，消費者通過造假、捏造事實等方式騙取經營者的賠償，或者對經營者進行敲詐勒索的，不適用懲罰性賠償的規定。如果是數額較小，消費者可能涉嫌民事欺詐，商家可以要求返還貨款。如果涉及金額較大或者情節嚴重的，消費者還可能構成行政違法甚至涉嫌詐騙罪。